Путин пригласил лидеров стран БРИКС посетить деловые форумы России

Бразилиа, 14 ноября. Владимир Путин пригласил представителей бизнеса стран БРИКС посетить Петербургский международный экономический форум, который состоится в 2020 году, а также Восточный экономический форум, сообщает пресс-служба президента РФ.

«Приглашаем вас приехать на крупнейшие деловые форумы в России – Петербургский международный экономический форум, который пройдет 3–6 июня 2020 года, и Восточный экономический форум в начале сентября на Дальнем Востоке России, во Владивостоке», — заявил лидер РФ во время закрытия Делового форума БРИКС который состоялся сегодня столице Бразилии.

Кроме этого он отметил, что к саммиту БРИКС в Санкт-Петербурге, который состоится в июле 2020 года, будет подготовлена обширная программа мероприятий. Многие из них будут также посвящены экономическому сотрудничеству.

Напомним, ранее в рамках саммита в Бразилии Владимир Путин заявил, что Россия как надежный поставщик энергии готова расширять сотрудничество со странами БРИКС в данном направлении.