Путин рассказал об обширной программе следующего саммита БРИКС в Петербурге

Бразилиа, 14 ноября. Россия подготовит обширную экономическую программу для саммита БРИКС, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2020 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии закрытия Делового форума БРИКС.

«Отмечу, что к саммиту БРИКС в Петербурге, а мы там планируем провести следующую встречу в июле 2020 года, будет подготовлена обширная программа мероприятий. Многие из них будут посвящены экономическому сотрудничеству», — заявил Путин.

Также он пригласил на предстоящий саммит как официальных представителей, так и деловые круги БРИКС.

Российский президент также напомнил о других предстоящих в России саммитах. Речь идет о Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 3-6 июня 2020 года, а также Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке в начале сентября.

Саммит БРИКС в этом году проходил в Бразилии с 13 по 14 ноября. В следующем году председательство переходит к России.