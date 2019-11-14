Россия как энергопоставщик готова расширять взаимодействие со странами БРИКС

Бразилиа, 14 ноября. Россия как надежный энергопоставщик готова расширять сотрудничество со странами БРИКС в данном направлении. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам лидера России, страна надежно обеспечивает поставки энергоносителей на мировые рынки, вносит существенный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности, без чего нельзя гарантировать экономический рост и социальное развитие, сообщает РИА Новости.

​​​«Готовы расширять взаимодействие с государствами БРИКС в использовании экологически чистых видов топлива», — сказал президент России.

Напомним, сегодня во время XI саммита БРИКС в Бразилии российский лидер также предложил странам-участникам присмотреться к российским цифровым технологиям.