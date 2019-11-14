Путин отметил рост недобросовестной конкуренции и протекционизма в мире

Бразилиа, 14 ноября. Недобросовестная конкуренция и протекционизм все шире распространяются в мировой торговле, заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии закрытия Делового форума БРИКС.

«Несомненно, сказалось на мировой экономике то, что в мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм», — отметил президент РФ.

Он подчеркнул, что в таких неблагоприятных условиях страны БРИКС должны предпринимать серьезные усилия, чтобы обеспечивать развитие своих экономик, а также не допускать ухудшения социальной обстановки или снижения уровня жизни и благосостояния своих граждан.

Также российский президент отметил, что ситуация в глобальной экономике остается сложной, особенно на фоне продолжающегося с 2018 года снижения темпов ее роста. Путин напомнил, что согласно прогнозу МВФ, темпы роста мировой экономики в этом году упадут до самого низкого за последние десять лет.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, протекционизм со стороны Соединенных Штатов является одной из причин утраты мировыми институтами, в том числе Всемирной торговой организации (ВТО), своей эффективности. Политик констатировал, что мировые институты существенно потеряли свою эффективность. По его словам, ВТО на фоне действий США во многом перестало быть нужным, так как «эти правила не работают».