РФ готова содействовать бизнесу, несмотря на сложности в мировой экономике, заявил Путин

Бразилиа, 14 ноября. Россия готова оказывать всяческое содействие бизнесу, несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, заявил президент РФ Владимир Путин на закрытии Делового форума БРИКС.

В своей речи глава государства отметил практический вклад, который вносит Деловой форум БРИКС в общую работу по продвижению взаимной торговли и выстраивании связей между экономиками стран «пятерки». Путин уточнил, что в форуме принимали участие тысячи человек, обсуждались множество перспективных проектов. Теперь пришло время для их реализации.

«В свою очередь готовы оказывать предпринимателям всяческое содействие. Конечно, все мы знаем, что ситуация в глобальной экономике остается сложной», — добавил Путин.

В этом году в программу форума вошли два пленарных заседания, встреча лидеров стран с членами делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития, а также рабочий завтрак от имени бразильского председательства.

Ранее Путин в рамках форума провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства подчеркнул, что «связи между Россией и Китаем прочны и стабильны, они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития.

Президент РФ добавил, что в основе российско-китайских отношений лежит традиционная дружба, работа по важнейшим глобальным проблемам и взаимное уважение интересов.