МЧС предложило не отключать услуги ЖКХ многодетным должникам

Москва, 14 ноября. МЧС России предлагает не отключать газ и электричество многодетным семьям, имеющим задолженности по ЖКХ, сообщает пресс-служба ведомства.

С подобной инициативой выступил замглавы МЧС Игорь Кобзев на заседании общественного совета с участием уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, передает RT.

Кобзев предложил «исключить случаи отключения от газо- и (или) электроснабжения многодетных семей, семей, находящихся в социально сложном положении, в связи с имеющейся задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями по оплате предоставляемых услуг».

Замглавы МЧС отметил, что, согласно статистике, более 91% пожаров происходит в жилом секторе. Причина 40% пожаров — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, более 11% — нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

На прошлой неделе сообщалось, что правительство РФ утвердило изменения в распределение объемов субсидий на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок. Согласно поправкам, 17 регионов России получат в общей сложности на 755,4 млн рублей меньше в этом году. Эти деньги направят на увеличение объемов субсидий в других регионах России. Причем больше всего средств получат Челябинская, Свердловская и Иркутская области.

Как сообщала «Газета.ру», максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. рублей. Увеличились и пособия по уходу за ребенком до 1,5 года.