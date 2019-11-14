Американский политик объяснил значение Украины в противостоянии США и России

Вашингтон, 14 ноября. Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор заявил, что Украина имеет стратегическое значение для безопасности Америки. По его мнению, военная помощь Вашингтона нужна Киеву.

По словам Тейлора, Украина является стратегическим партнером США и находится на передовой в конфликте с якобы «агрессивной Россией».

По мнению Билла Тейлора, военная помощь США необходима Украине, а ее отзыв является сумасшествием, сообщает РИА Новости.

«Я так считал тогда и также считаю сейчас» — заявил американский дипломат на слушаниях в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.

Он также отметил, что участвует в слушаниях исключительно для того, чтобы представить факты такими, какими он их знает.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что публичные слушания в рамках импичмента американского президента Дональда Трампа не имеют отношения к России, это не дело Кремля. Ранее сообщалось, что Белый дом и Госдеп не пояснили Пентагону свое решение заморозить военную помощь Киеву.

Ранее Россия неоднократно предостерегала США от поставок на Украину вооружений. Против продажи оружия высказывались и многие европейские политики.