Попавшийся на домогательствах к студенткам Вишневский не ответил на вопросы «России 24»

Санкт-Петербург, 14 ноября. Сюжет о скандале в РГПУ имени Герцена, где профессора кафедры политологии, руководителя петербургской фракции партии «Яблоко» Бориса Вишневского обвиняют в домогательствах к студенткам, был показан на телеканале «Россия 24» .

Ранее издание Nation News получило письмо от выпускницы РГПУ по имени Кристина, которая рассказала о домогательствах со стороны Вишневского. Она рассказала, что Вишневский сознательно выбирает первокурсниц из провинции, у которых нет никого, кто бы мог за них постоять в незнакомом им городе.

Журналисты «России 24» попытались взять комментарий у самого Вишневского, однако преподаватель не ответил на их вопросы. Также в сюжете сообщалось, что Минобрнауки может провести совещание, на котором будет обсуждаться усиление воспитательной работы в российских вузах. Как отметил ранее руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук, необходимо расследовать все случаи домогательств преподавателей в вузах. Он напомнил, что профессия преподавателя является одной из важнейших в обществе, а следовательно должна быть очищена от грязи.

Как рассказала Кристина, вскрывшая историю вокруг домогательств Вишневского к учащимся, жертвами его наклонностей стали как минимум пять студенток, включая ее саму. Более того, есть основания предполагать, что Вишневского интересуют не только девушки, но и юноши. Стоит отметить, что преподавателя университета неоднократно видели на мероприятиях в поддержку ЛГБТ. Кроме того, Федеральное агентство новостей ранее писало об откровенно русофобских взглядах Вишневского, которые тот открыто распространял среди студентов университета.

Практика показывает, что получив подобную власть над вверенными ему студентами, преподаватель может не остановиться и пойти дальше – как это было с экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым. Напомним, что он тоже вступил в отношения со студенткой Анастасией Ещенко, а потом зверски убил ее, расчленив тело и попытавшись утопить в Мойке. Коллеги и студенты преподавателя отмечают, что поведение Соколова было нестабильным, его эмоции подавляли разум. Профессор превратился в настоящего тирана, издевался и унижал своих студентов, особенно доставалось девушкам.

После того, как история с домогательствами Вишневского получила огласку, студенты вышли на одиночные пикеты у стен университета. Они заявили, что такой человек не должен преподавать, и уж тем более — работать в Законодательном Собрании. Также в Петербурге начала собирать подписи петиция с требованием провести проверку в отношении Вишневского.