Вашингтон, 14 ноября. Экспорт нефти США в сентябре и октябре впервые за всю историю сбора данных превысил импорт на 140 тыс. и 550 тыс. баррелей в сутки соответственно, сообщает пресс-служба Минэнерго США.

По данным ведомства, впервые с начала сбора данных об экспорте и импорте нефти с 1949 года экспорт нефти США в сентябре и октябре превысил импорт.

Минэнерго пересмотрело прогнозы добычи нефти в стране на 2019 и 2020 годы. Ведомство повысило показатели на 30 тыс. и 120 тыс. баррелей в сутки соответственно.

В 2019 году импорт нефти США ожидается в среднем на уровне 520 тыс. баррелей в сутки. В 2020 году экспорт нефти и нефтепродуктов из США прогнозируется в среднем на уровне 750 тыс. баррелей в сутки.

Отметим, незадолго до публикации данных Минэнерго разгорелся скандал из-за действий США в Сирии, которые, не скрывая, воруют нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют в другие страны при поддержке курдских террористов и наемников из частной военной компании Blackwater.

Ранее Минобороны РФ предоставило доказательства того, что сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из САР под охраной американских военных, сообщала «Газета.ру». Доходы США с этого «бизнеса» превышают 30 миллионов долларов ежемесячно.

Напомним, после начала боевых действий в Сирии большая часть нефтяной инфраструктуры страны оказалась в руках разрозненных террористических группировок. В 2014 году она перешла под контроль запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Курдские вооруженные формирования, которые поддерживаются со стороны США, заняли нефтяные поля на восточном берегу Евфрата в 2017 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.