Суд подтвердил задержание главы ростовского ГУ ФСИН

Ростов-на-Дону, 14 ноября. Глава ГУ ФСИН России по Ростовской области Муслим Даххаев взят под стражу. Данную информацию подтвердила судья после заседания.

«Под стражу», — приводит слова судьи РИА Новости.

По предварительным данным, глава УФСИН был доставлен в УФСБ сегодня днем. Его подозревают в разглашении гостайны и взятке. Кроме Муслима Даххаева днем был задержан заместитель начальника управления собственной безопасности УФСИН.

Напомним, ранее о взятии под стражу Муслима Даххаева и его заместителей по подозрению в разглашении гостайны заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.