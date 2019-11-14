Аналитик рассказал, как США пытаются купить лояльность Турции к курдским бандам в Сирии

Москва, 14 ноября. Торговая сделка на 100 миллиардов долларов, которую американский президент Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану – это попытка одновременно надавить на Турцию и купить ее лояльность в отношении курдских радикалов в Сирии. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

На прошлой неделе Трамп направил Эрдогану письмо, в котором предложил заключить торговое соглашение на сумму сто миллиардов долларов, а также возможность обойти американские санкции в связи с недавним приобретением Турцией российских зенитных комплексов С-400. Письмо Трампа стало попыткой улучшить американо-турецкие отношения, которые значительно испортились после проведения Анкарой антитеррористической операции в Сирии.

Ранее Эрдоган указал на тот факт, что США оказывают поддержку курдским сепаратистам в регионе, которых Турция рассматривает как террористов. Турецкий президент подчеркнул, что Анкара не собирается менять свою политику по курдскому вопросу или идти на компромиссы. США не отреагировали на обвинения, однако очевидно, что Вашингтону придется договариваться с Турцией, считает эксперт. Он напомнил, что США в этом регионе очень зависят от военной базы «Инджирлик», которую власти Турции уже грозили закрыть.

Кроме того, Вашингтон все еще пытается убедить Анкару отказаться от ввода в эксплуатацию комплексов С-400, приобретенных ранее у России, опасаясь, что в противном случае эти ЗРК могут получить доступ к системам коммуникации и защиты американских истребителей F-35. Если Турция согласится на предложение США, то она получит шанс вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35 и избежать санкций. Напомним, что Турция уже оплатила партию истребителей F-35, однако США отказались выполнять договор об их поставке.

«Антикурдскими действиями турки ломают стратегии США в Сирии. А покупкой российского оружия подают «заразительный» пример другим сателлитам Вашингтона. Ведь по многим параметрам С-400 существенно превосходят куда более дорогие американские Patriot – естественно, купить устаревшее барахло желающих мало. Штаты теряют не только прибыли, но и позиции на рынке вооружений, авторитет. Сейчас Вашингтон всеми силами, в том числе подкупом, пытается заставить Турцию вернуться в фарватер своей политики», — приводит слова Литовкина «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, шансов у США крайне мало, так как Турция ясно дала понять, что собирается быть самостоятельным игроком в регионе.