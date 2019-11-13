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Политика

Путин назвал российско-китайские отношения «прочными и стабильными»

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Путин назвал российско-китайские отношения «прочными и стабильными»

Бразилия, 13 ноября. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Китая прочны, стабильны и не подвержены влиянию извне.

Встреча лидеров состоялась в среду в столице Бразилии на саммите БРИКС, сообщает ТАСС.

«Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны, они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития», — сказал Путин при этом отметив, что в основе российско-китайских отношений лежит традиционная дружба, работа по важнейшим глобальным проблемам и взаимное уважение интересов.

По словам Владимира Путина, отношения России и Китая являются всеобъемлющим стратегическим партнерством.

«Мы проводим консультации на политическом уровне, сотрудничаем в области экономики, на международной арене, большой объем работы связан с военно-техническим сотрудничеством и военным взаимодействием», — сказал российский лидер.

Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь призвал поддержать позитивную динамику в развитии торгового сотрудничества двух стран.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в столицу Бразилии сегодня вечером. Главной целью визита стал саммит БРИКС. Рабочие мероприятия форума начнутся уже завтра, 14 ноября.

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Источник: ТАСС
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