Убитая историком Соколовым аспирантка скончалась от трех выстрелов в висок

Санкт-Петербург, 13 ноября. Аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко скончалась от трех точных выстрелов в висок, сделанных их обреза мелкокалиберной винтовки ТОЗ-17. К такому выводу пришли специалисты по результатам предварительной экспертизы.

Выстрелы были произведены строго в голову девушки. Пули повредили череп и оболочку головного мозга. Характер данных травм не исключает того, что обрез винтовки был приставлен вплотную к виску девушки, сообщают «Невские новости» со ссылкой на предварительные данные судебно-медицинской экспертизы.

Обрез мелкокалиберной винтовки ТОЗ-17 был изъят в ходе обысков у подозреваемого в убийстве историка СПбГУ Олега Соколова. Ранее следователи предполагали, что девушка была застрелена из травматического пистолета «Байкал» от которого мужчина пытался избавиться.

Напомним, 9 ноября доцент Олег Соколов попытался утопить в реке Мойке конечности убитой девушки, с которой он состоял в любовной связи. По версии следственного комитета, 7 ноября Соколов застрелил девушку, позже расчленил и попытался избавится от трупа.

Сегодня стало известно, что Санкт-Петербургский государственный университет уволил доцента Олега Соколова, а адвокат обвиняемого заявил, что преступление могло было быть совершено в целях самообороны.