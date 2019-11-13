Посольство РФ в Лондоне направило ноту в связи с заявлениями британского генерала о России

Лондон, 13 ноября. Российское посольство в Великобритании потребовало от МИД королевства прояснить позицию Лондона относительно недавних высказываний главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.

Ранее Картер заявил, что проводимая Россией политика может привести к военному ответу со стороны Великобритании. В частности, он упомянул помощь, которую Россия оказывает законным властям Сирии, а также ее гуманитарные инициативы в Африке. По его словам, эти проекты являются «угрозами безопасности» Соединенного Королевства, сопоставимыми с риском нападения.

Российские дипломаты потребовали от МИД Великобритании прояснить, соответствуют ли заявления Картера официальной позиции Лондона.

«Рассматриваем подобные высказывания, прозвучавшие из уст наиболее высокопоставленного британского военнослужащего, как ущербные и безрассудные», — отметили в российской дипмиссии.

Немаловажно, что Картер полностью проигнорировал готовность России к профессиональному и взаимоуважительному обсуждению любых вопросов безопасности, которые беспокоят Великобританию. В частности, в посольстве напомнили о возобновлении отдельных контактов по линии генеральных штабов и советов национальной безопасности.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало о вмешательстве США и Великобритании в президентские выборы на Мадагаскаре. В частности, британцы осуществляли подкуп избирателей, а также предпринимали попытки склонить известных людей к агитации в пользу кандидатов-спойлеров, которые оттягивали на себя часть голосов другого кандидата со сходной символикой и программой.