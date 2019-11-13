Москва, 13 ноября. Если Запад будет пренебрежительно относиться к Украине, она пойдет на сближение с Россией, заявил бизнесмен Игорь Коломойский.

«Российские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО испачкаете штаны и будете покупать памперсы», — заявил олигарх в интервью The New York Times.

Коломойский подчеркивает, что Украине необходимо восстановить отношения с Россией для экономического выживания.

Бизнесмен также добавил, что сомневается в возможности присоединения Украины к Евросоюзу и НАТО. По его мнению, Запад использует страну для ведения «войны против России» и для реализации своих геополитических целей в регионе «до последнего украинца».

Напомним, в декабре 2014 года после государственного переворота в Киеве украинский парламент принял закон об отмене внеблокового статуса Украины, а также законодательно закрепил намерение Киева получить статус полноправного члена НАТО.

При этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен неоднократно заявлял, что вступление Украины в Альянс требует выполнения большого количества критериев, на реализацию которых уйдет порядка 20 лет.

Отношения РФ и Украины обострились после 2014 года. Тогда жители Крыма и некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — отказались признать новое украинское руководство, которое пришло к власти в результате госпереворота при теневой поддержке США. В Крыму был проведен референдум, где абсолютное большинство жителей выступили за воссоединение с Россией. Будущие ДНР и ЛНР заявили о своей независимости от Киева. Украинская власть в свою очередь объявила Крым «аннексированной территорией», заявив о некой «российской агрессии», а в Донбассе начала силовую операцию, которая продолжается по настоящее время.