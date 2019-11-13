Трамп хочет обсудить с Эрдоганом ситуацию с ЗРК С-400 и истребителями F-35

Вашингтон, 13 ноября. Президент США Дональд Трамп рассказал, что собирается обсудить со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг российских зенитных ракетных комплексов С-400, а также американских истребителей F-35. Такое заявление глава США сделал во время встречи с Эрдоганом в Белом доме.

«Мы будем говорить по поводу С-400, мы будем говорить об этом, а также об истребителях F-35», — заявил американский президент.

По его словам, не исключено, что в ближайшем будущем состоится вторая встреча американского и турецкого президентов, о чем общественность будет проинформирована позже.

Как заявил ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, Трамп во время встречи с Эрдоганом намеревался заявить ему о недопустимости размещения российских ЗРК С-400 на территории Турции. Сам Эрдоган отмечал, что Анкара согласна рассмотреть предложение Вашингтона по поставкам американских ЗРК Patriot – но лишь при условии, что сочтет его выгодным для себя.

Два года назад Москва и Анкара договорились о поставках российских С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о серьезном давлении со стороны США из-за договора с российской стороной, однако заявил, что Турция не будет отказываться от вооружения.

После начала поставок российских комплексов Вашингтон исключили Анкару из программы по производству F-35. Кроме того, американские власти угрожают ввести санкции в соответствии с законом CAATSA — «О противодействии противникам Америки посредством санкций».