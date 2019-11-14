Сирия итоги за сутки на 14 ноября 06.00: вертолеты ВВС Сирии ударили по боевикам в Идлибе, США концентрируют новые силы в Хасаке

Сирия, 14 ноября. Вертолеты ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям боевиков в Идлибе. США вводят дополнительные крупные силы в Хасаку. Террористы из спящих ячеек ИГ1 активизировались в Даръа и Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиационные и артиллерийские удары по позициям боевиков в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: смогли разрушить штаб курдских боевиков SDF в Хасаке.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершили нападения на солдат САА на КПП в провинции Даръа и атаковали курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные формирования: оттеснили протурецкие силы в Хасаке и смогли захватить несколько населенных пунктов.

Международная коалиция: вводит новые вооруженные формирования в Хасаку для установления контроля над нефтегазовыми месторождениями Сирии.

Провинция Латакия

По сообщению источника в Twitter (@HalabTodayTV), подразделения Сирийской арабской армии (САА) несут потери, пытаясь продвинуться в направлении города Кабана, расположенного в Курдских горах на севере провинции Латакия. Источником отмечается, что ранее джихадисты, альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» предприняли ряд атак на позиции правительственных сил, чем спровоцировали новые бои.

Также источник в Twitter (@ufuk_sy) сообщает о проведении новых авиаударов ВКС РФ в данном районе провинции. Целями точечных ударов российских летчиков стали укрепления боевиков в окрестностях Кабаны.

Провинция Алеппо

Как сообщается источником в Twitter (@Step_Agency) бойцы САА, расположенные в районе Военной академии Алеппо, обстреляли из РСЗО позиции джихадистов в районе города Кафр-Даиль в западной части провинции Алеппо. Также и сирийская армия ответила ракетными ударами по позициям джихадистов у населенных пунктов Маарет-Артик и Кафр-Хамра, находящихся севернее Алеппо, и у населенного пункта Аль-Хумейра на юге провинции.

Как сообщает источник в Twitter (@RojavaNetwork), 120 военных грузовиков армии США с боеприпасами, бронетехникой и грузами технического обеспечения покинули авиабазу Сиррин. Отход американских сил сопровождался громкими взрывами на территории авиабазы. Предположительно американские военнослужащие подобным образом уничтожали оборудование, которое не смогли вывезти с собой. В свою очередь, в материале информационного агентства Оrient News отмечается, что командование американских войск в Сирии планирует использовать вывезенное оборудование и технику для усиления группировки своих войск, расположенной в нефтеносных провинциях Хасака и Дейр зэ-Зор.

Напомним, что курдские террористы «Демократических сил Сирии» (SDF) при поддержке США в 2017 году захватили нефтегазовые месторождения Сирии, расположенные восточнее реки Евфрат. В настоящее время террористы SDF занимают традиционные регионы проживания арабов-суннитов, притесняют местных жителей и помогают незаконному вывозу американцами сирийской нефти за границу.

Источником в Twitter (@ConstantinGreco) сообщается, что в Алеппо прошел выпуск новой партии солдат бригады «Лива аль-Бакир» и бойцов племенного ополчения. В церемонии приняли участие представители иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).

Провинция Дейр-эз-Зор

По сообщению источника в Twitter (@EuphratesPost). неустановленные злоумышленники подожгли одну из нефтяных скважин в районе Аль-Эзба на севере провинции. Также в окрестностях Аль-Эзбы неизвестные вооруженные лица ограбили дом местного жителя. Нападавшие заявили, что они являются последователями «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ), а затем избили и ограбили хозяина жилища.

Источник в Twitter (@DeirEzzor24) рассказал, что боевые вертолеты международной коалиции провели авиапатрулирование над районами, расположенными рядом с газоперерабатывающим заводом «Коноко» в восточной части провинции. Напомним, что террористы ИГ, удерживавшие контроль над данным районом, в 2017 году пошли на сделку с курдскими радикалами в обмен на долю от незаконного вывоза нефти из Сирии. Как ранее сообщало Минобороны РФ, американские военные при помощи курдских боевиков и сотрудников ЧВК выкачивают нефть из сирийских месторождений и вывозят за границу.

По данным источника в Twitter (@HalabTodayTV), шесть мирных жителей пострадали в результате подрыва на мине, установленной террористами ИГ в районе аль-Муззафин в Дейр эз-Зоре при отступлении из города. Несколько человек находятся в критическом состоянии.

Из сообщения источника в Twitter (@Mnews23) стало известно о вооруженном нападении на колонну автомобилей курдских террористов SDF в провинции Дейр-эз-Зор. В итоге боевики понесли серьезные потери в живой силе и технике. Сообщается об убитых и раненных курдских боевиках, а также уничтожении двух военных транспортных средств.

По сообщению Сирийской обсерватории по правам человека, на подконтрольной боевикам SDF части провинции Дейр-эз-Зор продолжает наблюдаться увеличивающаяся активность террористов «Исламского государства». В городе Фиван к востоку от Дейр эз-Зора террорист ИГ на мотоцикле открыл огонь по курдскому вооруженному радикалу. Тот остался жив, но был серьезно ранен.

Провинция Идлиб

Источником в Twitter (@mohmad_rasheed) говорится о том, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» провели серию задержаний и досмотров гражданских лиц на КПП «Баб аль-Хава», расположенном в приграничном с Турцией районе Сирии. Ранее боевики этого бандформирования уже препятствовали перемещению беженцев из Идлиба в Турцию.

Как сообщает источник в Twitter (@ufuk_sy), ВКС РФ нанесли точечные авиаудары по позициям террористов в окрестностях поселения Фаркия на юге провинции Идлиб. Под ударами российских летчиков оказались позиции боевиков у поселений Аль-Мушрифа, Сутух ад-Дейр и Шаннан. Также артиллерия САА нанесла атаковала позиции боевиков в населенных пунктах Кафр Саджна, Аль-Хальба, Аль-Маисуруна и Абу Хабба в юго-восточной части провинции. Источник в Twitter (@baladinetwork) сообщил об ударах сирийской армии по позициям джихадистов у населенных пунктов Ат-Тах, Баарбу и Умм Джалал.

По данным источника в Twitter (@Step_Agency), вертолеты ВВС Сирии совершили авианалеты на позиции боевиков у населенного пункта Кафр Саджна, а также у города Кафр-Набель на юге Идлиба. Также под удар сирийских войск попали военные объекты исламистов рядом населенными пунктами Мараанд и Ан-Наджия в провинции Идлиб.

Провинция Даръа

Корреспондент телеканала Halab Today сообщает о том, что неизвестные лица совершили вооруженное нападение на контрольно-пропускной пункте (КПП) САА, расположенный между населенными пунктами Даръа и Умм-аль-Маядин. Нападавшим удалось убить трех солдат правительственной армии.

По данным источника в Twitter (@ISRinformation), на территории провинции Даръа участились случаи нападения на бойцов правительственных сил, и за прошедший месяц было зафиксировано более 20 подобных нападений террористов.

Провинция Ракка

По данным источника в Twitter (@RadioAlKul), один курдский боевик SDF был убит, и еще один получил ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ), установленной на трассе в окрестностях поселения Аль-Ярния к западу от Ракки. Ни одна из противоборствующих группировок до сих пор не взяла ответственность за данную атаку.

Также, стало известно, что ребенок, пострадавший ранее в результате взрыва заминированного автомобиля в окрестностях а города Сулук к северу от Ракки, скончался от полученных ранений.

Как сообщает источник в Twitter (@RojavaNetwork), у поселения Аль-Ахоиш развивается вооруженное противостояние между боевиками SDF и протурецкими силами.

Провинция Хама

Как сообщает источник в Twitter (@ufuk_sy) бойцы САА атаковали позиции боевиков у поселений Хамидия и Мансура в западной части Хамы. Также источник в Twitter (@baladinetwork), рассказывает о том, что правительственные силы в этом же регионе Сирии нанесли артиллерийские удары по их позициям исламистов у поселений Хавия и Хаваш.

По данным источника в Twitter (@ufuk_sy), под ударом боевиков оказались лагеря САА «Джурин» и «Айн Салим» на западе провинции Хама. В той же местности джихадисты атаковали населенный пункт Аль-Хувейз, расстреляв позиции сирийской армии из пулеметов.

Провинция Хасака

Источник в Twitter (@NotWoofers) сообщает о том, что с началом нового наступления у населенного пункта Умм-Шейха турецкая армия и ее союзники столкнулись с сильным сопротивлением террористов SDF. В ходе наступления турецкие войска активно использовали ударные дроны и артиллерию. Однако курдские боевики предприняли попытку контратаковать позиции ВС Турции и союзных им сил.

По сообщению источника в Twitter (@RojavaNetwork), ожесточенные столкновения между курдскими радикалами и протурецкими вооруженными формированиями наблюдаются в районах между населенными пунктами Тель-Тамр и Абу Расин. При этом отмечается, что армия Турции и ее союзники обстреляли из минометов позиции SDF у поселений Дудия и Хувейшв окрестностях города Тель-Тамр.

По сообщению источника в Twitter (@RojavaNetwork), к концу дня террористам SDF удалось продвинуться в направлении города Азизия. В итоге боевики смогли захватить несколько поселений, среди которых оказались населенные пункты Рашидия, Касимия, Умм-Шариф, Аль-Америя, Абу Расина, Касимия Азиза и Касимия Самила. В ответ на атаки со стороны курдских боевиков, турецкие войска обстреляли позиции боевиков у поселения Маснаф в районе Тель-Тамра.

По данным источника в Twitter (@AleppoAMC), протурецкие силы взяли под свой контроль несколько населенных пунктов, расположенных в окрестностях Тель-Тамра. Также союзники Турции заявили, что им удалось из ПТРК TOW уничтожить штаб боевиков SDF.

Как сообщает источник в Twitter (@Step_Agency), военный конвой армии США из 22 грузовиков прибыл из Ирака в провинцию Хасака, где располагаются нефтегазовые месторождения Сирии. Стоит отметить, что ранее этот регион Сирии при помощи американской армии захватили террористы SDF. Однако недавно в военном ведомстве РФ указали на причастность американских войск к незаконному вывозу нефти с сирийской территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.