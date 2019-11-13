Минобороны США столкнулось с нехваткой запчастей для истребителей F-35

Вашингтон, 13 ноября. Пентагон обнаружил трудности в обслуживании истребителей-бомбардировщиков F-35. В частности, министерство обороны США столкнулось с нехваткой запасных частей к самолетам и недостатками в автономной логистической информационной системе.

По данным доклада Счетной палаты США, по причине не хватки запчастей примерно 30% истребителей не могли совершать полеты с мая по ноябрь 2018 года, сообщает РИА Новости.

«Мы подтвердили, что министерство обороны столкнулось с проблемами с поддержанием летной годности расширяющегося парка (F-35) для выполнения своей миссии, в основном, из-за недостаточного планирования», — говорится в докладе Счетной палаты США.

Другой проблемой оказались неточности в работе информационной технологической системы, необходимой для поддержания работы F-35.

Напомним, в октябре американские СМИ сообщили, что истребитель США F11F Tiger сбил сам себя во время испытательного полета.