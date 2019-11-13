США остались в Сирии для «защиты» нефтяных месторождений, заявил Трамп

Вашингтон, 13 ноября. Вашингтон сохраняет свое военное присутствие в Сирии только для «защиты» нефтяных месторождений, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

«У нас есть нефть. Нефть в безопасности. Мы оставили военных только ради нефти», — заявил Трамп.

При этом он добавил, что США «отвели назад своих военных не так давно».

«Потому что, как мне кажется, пришло время нам беспокоиться не о чужих границах, я хочу беспокоиться о наших границах», — пояснил глава Белого дома.

Напомним, после начала военной операции Турции «Источник мира» против курдских террористов (которая продолжалась с 9 по 22 ноября) США объявили о выводе своих войск с севера Сирии. Однако вскоре председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли объявил, что около пяти-шести сотен американских военнослужащих останутся в Сирии, чтобы оказывать прямую военную поддержку курдским боевикам, удерживая захваченные сирийские нефтяные месторождения. Более того, глава Пентагона Марк Эспер подчеркнул, что США готовы применить свои вооруженные силы для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

В среду в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлены кадры того, как американская армия разворачивает свои позиции для охраны нефтяных месторождений на севере Сирии. На кадрах видно, что по дороге движется автоколонна, в состав которой вошли 1500 солдат, четыре танковых батальона «Абрамс» и несколько других единиц техники.

Напомним, США не скрывают, что их главным интересом в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют в другие страны при поддержке курдских террористов и наемников из частной военной компании Blackwater. Президент САР Башар Асад в интервью RT обращал внимание на тот факт, что Штаты всегда стремятся подвергнуть другие страны разграблению, отбирая у них нефть и «политические права».