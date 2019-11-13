Крымский депутат прокомментировал реакцию Киева на запуск поездов на полуостров

Севастополь, 13 ноября. Украина ничем не сможет ответить на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту. С таким заявлением выступил крымский депутат Юрий Гемпель.

На прошлой неделе в продаже появились железнодорожные билеты в Крым. Поезда же по Крымскому мосту начнут ходить, как ожидается, уже в конце этого года. Эта информация вызвала неудовольствие в Киеве: так называемый представитель президента Украины в Крыму заявил о «неправомерности» строительства Крымского моста и пообещал, что украинские власти отреагируют на запуск железнодорожного сообщения. Кроме того, Киев обвинил строителей в том, что мост якобы наносит «экологический вред» региону.

«Во-первых, крымчане не знают никакого украинского «представителя президента в Крыму». Во-вторых, попытка вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации неоднократно повторяется со стороны правительства Украины. Естественно, подобные заявления не имеют никаких последствий», — заявил Гемпель в комментарии RT.

Он напомнил, что мост в Крым был построен абсолютно правомерно и с учетом всех требований по защите окружающей среды. Беспочвенные заявления Киева жителей полуострова никак не волнуют.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.