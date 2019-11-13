Новый судоходный маршрут в обход РФ может стать невыгодным для Польши

Санкт-Петербург, 13 ноября. Эксперты считают, что развитие нового польского порта «Эльблонг» с доступом к акватории Балтийского моря может оказаться бесполезным. Инициаторы данного проекта планируют, что это позволит Варшаве заполучить часть грузопотока на Балтике.

Работы по строительству порта должны начаться этой осенью. Правительство Польши планирует прорыть на Балтийской косе канал, который обеспечит подход кораблей в порт «Эльблонг» в обход Калининградского морского канала.

Однако директор по направлению «аналитика и логистика» компании «Морстройтехнологии» Александр Головизнин считает, что в рамках мирового судоходства данный канал не будет иметь большого значения и не принесет дивидендов Польше, пишет «Политэксперт».

«Там нет никаких российских грузов. Мне кажется, что и необходимости в еще одном порте на Балтике у Польши нет», — считает Головизнин.

Напомним, о намерении Польши начать строительство нового водного пути на границе с Россией стало известно в начале апреля. Варшава планирует прорыть канал через заповедную зону Балтийской косы, тем самым соединив польский город Эльблонг с морем, чтобы избавить суда от необходимости заходить в территориальные воды РФ.

Разговоры о создании канала велись давно. Но в 2007 году в Польше было принято постановление о старте инвестиционного проекта, что сдвинуло идею о строительстве с мертвой точки.

Весной этого года ЕС приостановил возведение канала из-за отсутствия согласования проекта с Еврокомиссией. Однако, вопреки данному решению, Варшава все равно планирует начать строительство и уже подписала контракт с генеральным подрядчиком.