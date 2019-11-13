«ВКонтакте» добавит кнопку «дизлайк»

Санкт-Петербург, 13 ноября. Администрация социальной сети «ВКонтакте» анонсировала введение новшества: у пользователей появится возможность ставить дизлайки на комментарии.

О появлении новой функции было объявлено на мероприятии VK Content Day, передает RT. Представители социальной сети пообещали рассказать о подробностях нововведения позже. По задумке компании, рядом с комментарием пользователя будут отображаться две оценки: лайки и дизлайки.

Сегодня похожая функция существует на YouTube, для социальных сетей новшество станет уникальным. При этом в начале года сообщалось, что YouTube может отказаться от кнопки «дизлайк». Решение было принято после того, как в Сети стало появляться большое количество групп, которые целенаправленно снижают рейтинг видео, что вредит и авторам контента, и самому хостингу.

На прошлой неделе сообщалось, что другая соцсеть — Instagram — вовсе собирается отказаться от лайков под постами. Как сообщала «Газета.ру», новая функция уже доступна ряду пользователей в семи странах мира: Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и Японии.

Предполагается, что нововведение позволит избежать постоянного сравнения себя с друзьями, а также спасет пользователей от чувства зависти или неполноценности.

Первым шагом по снижению зависимости пользователей от лайков стал формат «сториз». По замыслу руководителей соцсети, «сториз» создано как «пространство, где люди могли бы более свободно заниматься самовыражением».