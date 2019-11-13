Грядущий саммит БРИКС может стать для него последним, считает политолог

Президент России Владимир Путин прибыл в Бразилию на саммит БРИКС (БРИКС — группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. — Прим. ФАН). Федеральное агентство новостей пообщалось с председателем межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политологом Сергеем Марковым, чтобы узнать, чего ожидать от встречи глав государств на фоне проходящей в соседней Боливии оранжевой революции.

«Я не думаю, что среди лидеров стран будет как-то обсуждаться отставка президента Боливии Эво Моралеса — заявил Марков. — Большинство из них против нее, и они сходятся во мнении, что это не отставка, а государственный переворот, организованный проамериканскими силами. Хотя вернее будет называть их «прогринго» — ведь и сам Моралес американец, как и вообще все жители западного полушария».

По мнению политолога, из всех участников блока только президент самой Бразилии Жаир Болсонару может радоваться перевороту, поскольку и сам является ставленником «гринго». В этой связи остальным участникам BRICS крайне важно сохранить в своем составе Бразилию — и это может стать главной неформальной темой конференции.

«БРИКС всегда был прежде всего коалицией стран, которые никоим образом не подчинены Вашингтону, — заметил собеседник ФАН. — Таких в мире, помимо самого BRICS, всего 2: ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, основанная лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. — Прим. ФАН) и МЕРКОСУР (экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой. — Прим. ФАН). Но МЕРКОСУР уже практически разгромили — Боливия пала жертвой оранжевой революции, а Венесуэла, хоть и избежала катастрофы, но все еще стоит на краю пропасти. Если падет БРИКС, в мире почти не останется объединений стран, свободных от влияния США».

В то же время Болсонару большой сторонник сближения с Штатами, убежден Марков, и убедить его будет очень непросто. В каком направлении пойдет теперь БРИКС, когда в нем так кардинально изменилось политическое наполнение, неизвестно пока никому. К тому же для реальной работы ему нужна настоящая организационная структура, как у Евросоюза или ОБСЕ, считает политолог.

«Пока что это объединение является довольно слабым — но не потому, что страны, входящие в него, слабы, а потому что БРИКС по сути своей является резервным запасным институтом и консультационным органом для лидеров входящих в него стран, который может когда-нибудь перерастет во что-то большее, а может быть и нет», — сказал собеседник ФАН.

По мнению Маркова, начинающийся саммит БРИКС будет иметь далеко идущие последствия и, скорее всего, решит судьбу самой организации.

«Есть несколько разных вариантов: Болсонару может уйти из БРИКС только фактически или официально, может потребовать смены политического курса на более удобный для Вашингтона, а может и вовсе устроить скандал или публичную дискуссию — пока предугадать его точное поведение крайне сложно», — считает политолог.

Затронув тему двусторонних встреч Владимира Путина с лидерами Китая, Индии и Бразилии, Марков назвал их одной из целью самого создания таких блоков, как БРИКС — мягких, носящих консультативный характер, не имеющих орудий принуждения.