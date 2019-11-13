Бундестаг поддержал законопроект об обновленной газовой директиве ЕС

Берлин, 13 ноября. Парламент Германии принял законопроект о внедрении норм газовой директивы Евросоюза в национальное законодательство.

По предварительным данным, нормы газовой директивы ЕС будут применяться только к одному участку газопровода «Северный поток — 2» протяженностью 12 морских миль, который расположен в территориальных водах Германии.

При этом газопровод «Северный поток», который был построен до принятия поправок к газовой директиве Европейского союза, не попадает под ее действия. Кроме того, принятый Бундестагом законопроект предполагает исключения из обновленной газовой директивы ЕС, однако они будут действовать только на протяжении 20 лет.

Стоит отметить, что новая редакция газовой директивы ЕС распространяет действие законодательства Евросоюза на газопроводы, направленные в европейские государства из третьих стран. Действие директивы распространяются на российский газопровод «Северный поток — 2». Согласно директиве, у «Северного потока — 2» должен быть независимый оператор, а независимые европейские поставщики должны иметь доступ к 50% мощности российского газопровода.

Напомним, в рамках российского проекта «Северный поток — 2» будут проложены две нити газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.