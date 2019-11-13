Соратницу Навального поймали на регулярном нарушении ПДД

Москва, 13 ноября. Анастасия Васильева, возглавляющая «Альянс врачей», была замечена в регулярном нарушении российского законодательства. Как стало известно, она систематически нарушает правила дорожного движения, ставя под угрозу жизнь и здоровье обычных людей.

Так называемая защитница прав врачей регулярно игнорирует правила дорожного движения. Только за этот год она нарушила ПДД 47 раз – то есть, в среднем, каждую неделю. Общая сумма штрафов составила 74 тысячи рублей, а самым частым нарушением стало превышение скорости.

По данным протоколов, Васильева регулярно разгонялась в городе до 120 километров в час. Стоит отметить, что шансов выжить у пешехода в случае наезда на такой скорости практически нет. Другие нарушения Васильевой – поворот налево в неположенном месте, несоблюдение рядности движения, неоплаченные парковки и движение по выделенной полосе.

В среднем, Васильева тратит на оплату штрафов каждый месяц около 5000 рублей. Однако такая сумма не является хоть сколько-то существенной для нее. Как пишет Nation News, ранее «правозащитница» искала «домработницу с проживанием» в элитный поселок, предлагая оклад в 30 тысяч рублей. Стоимость дома Васильевой оценили в 50 миллионов рублей – без учета участка.

Напомним, что в создании «Альянса Врачей» принимал непосредственное участие блогер Алексей Навальный. Сама Васильева де-факто выполняла роль личного офтальмолога Навального, а затем переключилась на политические акции. Например, в марте 2019 года организация сообщала о «забастовке» медицинских работников. Однако журналистам удалось разоблачить «Альянс врачей», а также обнародовать видео, которое демонстрирует методы работы организации. После этого «Альянс» призвал своих сторонников начать преследование сотрудников СМИ, и в адрес добросовестных журналистов посыпались многочисленные угрозы.