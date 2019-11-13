На Центр поддержки экспорта в Петербурге выделят 72 миллиона рублей. ФАН-ТВ

В Северной столице стартовал XII Петербургский международный инновационный форум (ПМИФ). В выставочном центре «ЭкспоФорум» он продлится до 15 ноября. Основная тема мероприятия — «Экспорт как инструмент инновационного развития экономики».

Беспилотные катамараны на солнечных батареях, роботы которых самостоятельно смогут собрать даже дети. Однако на Петербургском Международном инновационном форуме роботами уже никого не удивишь, лидерство у них отвоевали коботы — помощники человека, выполняющие за него самую опасную работу. Умеют варить метал, красить и прикручивать. Исполнительные механизмы, такие как кронштейны и присоски, к слову, производятся в Петербурге.

Основная тема XII Петербургского международного инновационного форума — это «Экспорт как инструмент инновационного развития экономики». По словам вице-губернатора Петербурга Олега Маркова, Северная столица занимает третье место среди российских регионов-экспортеров, уступив лишь Москве и Тюмени. Петербург экспортирует автомобили, бульдозеры, экскаваторы и продукты питания.

«В Петербурге 750 крупных и средних предприятий, треть из этих предприятий — экспортеры и потенциальные экспортеры. В 2018 году петербургские предприятия поставили товаров на экспорт на сумму более 20 млрд долларов. По сравнению с 2016 годом объем экспортных поставок увеличился на 63%. В 2016 году это было 12,5 млрд, в 2018 году — 20 млрд», — сказал Олег Марков, вице-губернатор Петербурга.

Пять тысяч компаний экспортируют продукцию заграницу, в этом году к ним присоединилось еще 500 компаний, а до конца года в городе будет создан Центр поддержки экспорта. Из регионального и федерального бюджетов выделят на его развитие 72 миллиона рублей. По мнению Анатолия Чубайса, необходимо более 10 лет, чтобы внедрение инноваций принесло видимый результат. Петербург оказался одним из лидеров такой практики.

«Все хорошо знают, что в пассажирском транспорте сегодня доминирующий тренд — это тренд перехода на электрическую тягу. Я голубого убежден, что он имеет глубинные и технологические, и экономические, и экологические причины и, по моему мнению, он необратим. Можно двигаться медленнее, можно быстрее, но в обратную сторону этот поезд не поедет. В этом смысле Москва оказалась лидером по электробусам, а Петербург по троллейбусам с удлиненным ходом», — поделился Анатолий Чубайс, председатель правления ООО «УК «Роснано».

По мнению председателя «Роснано» инновационные технологии должны обновляться каждые три года. Не стоит оставлять без внимания и солнечную энергетику, ведь Россия хоть и холодная страна, световых дней здесь достаточно. Световые солнечные панели, разработанные в Петербурге, уже пошли на экспорт в Польшу и Швецию.