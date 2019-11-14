Любопытно, что лошадиный адрес нигде с тех пор не засветился. Его нет на «сайте в поддержку» Лошагина — несмотря на то, что адрес кошелька привязан к сайту в тэгах blockchain.com. Его не раскидывали по соцсетям. И на него, понятное дело, не собирались деньги.



«Друзья» просто перебросили на него полученные за несколько летних дней «битки» с HELPDL — и дальше их в основном только тратили. Тратили не шибко активно, пока не грянуло 14 декабря 2016 года и не настала пора «вложиться» в Ололешу.



Интересно, что в тот момент подумал осужденный Дмитрий, а также его несчастная мать, «вынужденная оплачивать кредит за машины», когда деньги, собранные якобы для них, были отправлены на поддержку новоявленного кандидата в президенты?



И сколько еще было таких историй, когда Навальному доставалось чужое бабло, собранное с доверчивых граждан на совершенно иные цели? ФАН непременно постарается это выяснить.

