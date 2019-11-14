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14 НОЯБРЯ 2019



Навальный разжился биткоинами
из донатов для женоубийцы
Но вернуть грязные деньги обратно даже не подумал

Полина Кочеткова
Колумнист ФАН
Блогер Алексей Навальный в своем Twitter обожает быть каждой бочке затычкой и всякое лыко пускает в строку.

То он ретвитнет про «вывезенное за 30 км тело» несчастного, сбитого под Батайском. То изречет глубокомысленно: «Источник денег — повод для уголовного преследования». То сфальшивит про историка Соколова, обвиненного в убийстве своей студентки: «Между прочим, большой путинский патриот».

Путин-то с патриотизмом тут причем? Не дает Навальный ответа. Он скачет дальше по сюжетам, по три десятка в день, позабыв уже и про сбитое тело, и про Соколова — обо всем кроме денег.
Но что если с самим Навальным сыграть в ту же игру? Напомнить про качество его собственных почитателей. Про вывезенное в лес тело. Про уголовное преследование. И конечно, про деньги — с их крайне сомнительным источником.

Федеральное агентство новостей так и решило поступить, подняв на свет божий красноречивую историю про начало финансирования президентской кампании Алексея Навального через биткоин-кошелек.

Эта история про то, как неутомимый блогер в декабре 2016 года принимал, не гнушаясь, одну за другой транзакции от друзей хладнокровного убийцы, свернувшего шею собственной жене и сжегшего в лесу ее труп.

Происхождение тех грязных биткоинов установить было проще простого, и люди Навального не могли не видеть, от кого они поступили. Но они и не подумали отослать обратно те деньги.

Алексей Навальный
Учредитель ФБК
Глава 1

Все ходы записаны

О том, как Навальный однажды захотел еще больше бабла
13 декабря 2016 года, едва объявив о своем выдвижении в президенты России и не успев даже сочинить предвыборную программу, Навальный призвал паству раскошелиться. Ясно дав понять, что денег понадобится море, он запустил все донат-каналы, какие только смог.
От яндекс-денег и банковских карт, до пейпала и биткоинов»,
— неграмотно написал Навальный на своем сайте.
Впрочем, у Навального и тут не все было готово. То ли поэтому, то ли из страха перед новым видом «сравнительно честного способа отъема» денег Навальный в тот раз опубликовал адрес биткоин-кошелька своего дружбана Леонида Волкова, начинавшийся с 3QzY.

Леонид Волков
Менеджер проектов ФБК
Архивная копия предвыборного сайта Навального. Скрин: web.archive.org
И тогда, в 2016-м, и сейчас криптовалюта вызывает у людей противоречивые чувства. Проходимцев она привлекает анонимностью транзакций. Зато вся история переводов «битков» абсолютно открыта и доступна каждому.

Вот и перечень операций по волковскому кошельку, на который Навальный и Ко за три года получили от спонсоров и хомячков десятки миллионов рублей, лежит у всех на виду.

Несколько кликов мышки, и мы — в конце 2016-го. Вот тестовый «прогон» денег на волковский кошелек в день его открытия 8 декабря. Вот несколько первых несмелых переводов 13 декабря, в день запуска президентской кампании Навального: 0,05, 0,03, 0,02 BTC… Вот, в тот же день, первая рыбешка покрупнее — целый один биткоин (чуть меньше 50 тыс. рублей по тогдашнему курсу).

Затем — чуть более серьезный перевод на 1,337 биткоина, да еще с «говорящего» адреса 1NaVaLn5yewgAvbw65hM8i8XRW9RfbHef.
Транзакция с «говорящего» адреса. Скрин: blockchain.com
Здесь даже самый дремучий блогер должен был догадаться, что бывают и такие случаи. Почти как с «красивыми» номерами на автомобилях.

Проходит еще немного времени, и вдруг — череда однотипных прилетов на «счетчике входящих»! В течение 14 декабря — аж 18 переводов с одного и того же кошелька равными долями.
Однотипные транзакции с одного адреса на кошелек 3QzY. Скрин: blockchain.com
«0,000911!..» — просто какой-то сигнал SOS, а не помощь.

Затем следует коронная 19-я транзакция — это «спонсор» спустил оставшиеся деньги.

И можно было бы не заметить эту пулеметную очередь, если бы не входящий адрес, выделявшийся на фоне «китайской грамоты», — 1LoshagintUV9vze3o2kzF7Hyv9kq2ivo2.

Лош… Лошагин? Что еще за Лошагин?
Глава 2

Лошадиная фамилия

О страхе провокаций и нежелании гуглить
Именно этот вопрос возник, например, у пользователей русскоязычного биткоин-форума, на котором в тот же день 14 декабря кто-то запустил тему про криптовалютные сборы Навального.
…Но все равно не понятно, кто такой Лошара Лошагин и почему от него с завидным постоянством бабло капает овальному?»
— переспросил пользователь Lexis77.
Закономерный вопрос. Скрин: forum.bits.media
Теперь представьте, что вы, любезный читатель, — вор, который очень любит деньги. Но вор амбициозный, замахнувшийся на президентскую гонку в России. Вот вы только что кинули клич о новом сборе средств, в том числе на неизведанном поле криптовалюты, и уже строчите отчет о поступивших денежках. Вы потираете руки, но радость омрачается ежесекундным опасением «провокации КГБ».

Так что же вы сделаете, разглядев на второй день сбора средств в мельтешении случайных цифр и букв слово «Loshagin в адресе кошелька, с которого вам прилетело сразу 18 одинаковых траншей?

Ну конечно, вы хотя бы погуглите. Пусть не сразу, пусть спустя месяц, когда с этого лошадиного адреса вновь повалили переводы по «0,000911».

А если вдобавок вы мните себя большим специалистом по биткоинам, как например Леня Волков, то еще и пробьете адресок «спонсора» по тэгам. И, разумеется, тут же отыщете ответ: кошелек 1LoshagintUV9vze3o2kzF7Hyv9kq2ivo2 привязан к Official Loshagin support page — «Официальной странице поддержки» некоего гражданина.
Тэг лошадиного адреса. Скрин: blockchain.com
Тут-то и начинается самое интересное.

Не томя читателя, перейдем к сути. Перед нами — ссылка на сайт поддержки Дмитрия Лошагина, женоубийцы из Екатеринбурга.

Напомним, что этот уральский фотограф был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за убийство собственной супруги, фотомодели Юлии Прокопьевой, совершенное в ночь на 23 августа 2013 года.

Дмитрий Лошагин
Фотограф-женоубийца
ФАН уже писало, как пьяный муж напал на девушку, избил ее ногами, после чего собственными руками свернул ей шею. Затем, скрывая следы преступления, вывез тело на автомобиле в лес, облил бензином и поджег, после чего скрылся.
Нехарактерная деталь: на первом (в декабре-2014) суде Лошагин был оправдан. Лишь 24 июня 2015 года он поплатился за свое злодеяние.

Уральская история вышла такой громкой, что обсуждала ее вся страна. В том числе, оппозиционеры.

Юлия Прокопьева
Фотомодель-жертва
Знали. Следили. Сходили с ума. А через пару лет начисто забыли про лошадиную фамилию? Не верим.
Глава 3

И брюки превращаются...

О том, как деньги для женоубийцы перетекли к Навальному
Так что же там с биткоинами для Лошагина? О, это отдельный, очень короткий, но крайне показательный сюжет. Следите за руками.

На следующий день после обвинительного приговора Лошагину, 25 июня 2015 года, его анонимные друзья зарегистрировали сайт helploshagin.com. И первым же делом выставили на обозрение свой биткоин-кошелек — тоже с «говорящим» адресом 1HELPDLTmLqNaiajyLi1guUbPP3Yn94erA, подробно расписав, как слать деньги.
Help! Скрин: helploshagin.com
С 27 июня по 12 июля 2015 года на этот кошелек поступил всего 21 перевод на общую сумму меньше биткоина.

Затем настала трехмесячная пауза, а 5 октября все бабло, какое удалось срубить, было переведено на уже знакомый нам адрес 1LoshagintUV9vze3o2kzF7Hyv9kq2ivo2, созданный за день до этого.
От Лошагина к Лошагину… Или к Навальному? Скрин: blockchain.com
Любопытно, что лошадиный адрес нигде с тех пор не засветился. Его нет на «сайте в поддержку» Лошагина — несмотря на то, что адрес кошелька привязан к сайту в тэгах blockchain.com. Его не раскидывали по соцсетям. И на него, понятное дело, не собирались деньги.

«Друзья» просто перебросили на него полученные за несколько летних дней «битки» с HELPDL — и дальше их в основном только тратили. Тратили не шибко активно, пока не грянуло 14 декабря 2016 года и не настала пора «вложиться» в Ололешу.

Интересно, что в тот момент подумал осужденный Дмитрий, а также его несчастная мать, «вынужденная оплачивать кредит за машины», когда деньги, собранные якобы для них, были отправлены на поддержку новоявленного кандидата в президенты?

И сколько еще было таких историй, когда Навальному доставалось чужое бабло, собранное с доверчивых граждан на совершенно иные цели? ФАН непременно постарается это выяснить.
Так сколько же всего «наварил» Навальный с донатов для женоубийцы?

Копейки — всего чуть больше 0,14 «битка», или около 7 тысяч рублей. Но и их не побрезговал прикарманить «борец с системой».

Ведь семь сожженных жен — уже биткоин.
Иллюстрации: Pavel Bednyakov (flickr.com), Nikolay Titov (Global Look Press), ФАП, vk.com, facebook.com и pixabay.com.
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