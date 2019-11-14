Теперь представьте, что вы, любезный читатель, — вор, который очень любит деньги. Но вор амбициозный, замахнувшийся на президентскую гонку в России. Вот вы только что кинули клич о новом сборе средств, в том числе на неизведанном поле криптовалюты, и уже строчите отчет о поступивших денежках
. Вы потираете руки, но радость омрачается ежесекундным опасением «провокации КГБ».
Так что же вы сделаете, разглядев на второй день сбора средств в мельтешении случайных цифр и букв слово «Loshagin в адресе кошелька, с которого вам прилетело сразу 18 одинаковых траншей?
Ну конечно, вы хотя бы погуглите. Пусть не сразу, пусть спустя месяц, когда с этого лошадиного адреса вновь повалили переводы по «0,000911».
А если вдобавок вы мните себя большим специалистом по биткоинам, как например Леня Волков, то еще и пробьете адресок «спонсора» по тэгам
. И, разумеется, тут же отыщете ответ
: кошелек 1LoshagintUV9vze3o2kzF7Hyv9kq2ivo2
привязан к Official Loshagin support page — «Официальной странице поддержки» некоего гражданина.