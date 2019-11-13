Власти Украины планируют отказаться от призыва в армию

Киев, 13 ноября. Партия «Слуга народа» работает над законодательной инициативой, которая позволит поэтапно отменить обязательный призыв на военную службу на Украине. В будущем правительство планирует полностью перейти к профессиональной армии.

О планах правящей партии во вторник сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По словам представителя правительства, полная отмена призыва будет зависеть от финансовых возможностей страны и наличии необходимого числа добровольцев. В настоящее время законодательная инициатива находится лишь на стадии расчетов.

«Реализовать это можно будет так: сначала сократить призыв на 20% и заменить его на контрактную армию. Затем увидеть, что у нас все нормально, что мы контролируем процесс, тогда сократить еще на 20%», — пояснил Арахамия отметив, что таким способом количество призывников планируется сократить до 100%.

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Украины настаивают на скорейшем перевооружении воздушных сил страны. Сделать это планируется за счет масштабных закупок самолетов иностранного производства.