Двухкратный Олимпийский чемпион по одиночному фигурному катанию Евгений Плющенко славится железной волей к победе и верой в родную страну: спортсмену неоднократно предлагали выступать за иностранные сборные, однако Плющенко всегда отказывался.

Талант Плющенко тренеры заметили еще в детстве: уже к 11 годам он мог исполнить пять тройных прыжков — на такое способен не каждый взрослый. Не удивительно, что его карьера складывалась самым удачным образом.

В 2002 году, на этапе кубка Гран-при в России фигурист впервые в истории выполнил самый сложный каскад прыжков: четверной тулуп — тройной тулуп — тройной риттбергер, который позже прославил спортсмена на весь мир: в 2003 и 2004 он получил золото в мировом первенстве.

Настоящий фурор произвел Плющенко на своей первой олимпиаде — в 2006 году он не только стал чемпионом, но и обогнал ближайших соперников на 27 баллов. В 2010 году Евгений повторил успех Олимпиады на чемпионате Европы в Таллине. На Олимпийских играх в Ванкувере Плющенко уступил Эвану Лайсачеку всего один балл, Евгению досталась серебряная медаль.

Сочинские Олимпийские Игры 2014 года стали для Евгения последними в карьере. В короткой программе российский спортсмен занял второе место, уступив канадскому спортсмену золотую медаль. Проигрыш, вероятно связан с тем, что Евгений всерьез повредил спину, а потому, после Олимпиады, заявил об уходе из большого спорта. Всего Евгений завоевал четыре олимпийские медали — 2 золотых и 2 серебряных.

Все это время фигурист пробовал себя на разных поприщах. Вел телешоу «Властелин горы», занимался подготовкой сочинской Олимпиады, попробовал силы в политике: в 2007 году Плющенко стал депутатом петербургского Законодательного Собрания.

Плющенко — настоящий патриот России, он неоднократно заявлял, как счастлив представлять Родину на международных соревнованиях. Ему регулярно поступали заманчивые предложения от иностранных коллег, однако он неизменно отвергал их.