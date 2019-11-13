Я катался и катаюсь за Россию. Евгений Плющенко о спортивных приоритетах и патриотизме

Двухкратный Олимпийский чемпион по одиночному фигурному катанию Евгений Плющенко славится железной волей к победе и верой в родную страну: спортсмену неоднократно предлагали выступать за иностранные сборные, однако Плющенко всегда отказывался.
Талант Плющенко тренеры заметили еще в детстве: уже к 11 годам он мог исполнить пять тройных прыжков — на такое способен не каждый взрослый. Не удивительно, что его карьера складывалась самым удачным образом.
В 2002 году, на этапе кубка Гран-при в России фигурист впервые в истории выполнил самый сложный каскад прыжков: четверной тулуп — тройной тулуп — тройной риттбергер, который позже прославил спортсмена на весь мир: в 2003 и 2004 он получил золото в мировом первенстве.
Настоящий фурор произвел Плющенко на своей первой олимпиаде — в 2006 году он не только стал чемпионом, но и обогнал ближайших соперников на 27 баллов. В 2010 году Евгений повторил успех Олимпиады на чемпионате Европы в Таллине. На Олимпийских играх в Ванкувере Плющенко уступил Эвану Лайсачеку всего один балл, Евгению досталась серебряная медаль.
Сочинские Олимпийские Игры 2014 года стали для Евгения последними в карьере. В короткой программе российский спортсмен занял второе место, уступив канадскому спортсмену золотую медаль. Проигрыш, вероятно связан с тем, что Евгений всерьез повредил спину, а потому, после Олимпиады, заявил об уходе из большого спорта. Всего Евгений завоевал четыре олимпийские медали — 2 золотых и 2 серебряных.
Все это время фигурист пробовал себя на разных поприщах. Вел телешоу «Властелин горы», занимался подготовкой сочинской Олимпиады, попробовал силы в политике: в 2007 году Плющенко стал депутатом петербургского Законодательного Собрания.
Плющенко — настоящий патриот России, он неоднократно заявлял, как счастлив представлять Родину на международных соревнованиях. Ему регулярно поступали заманчивые предложения от иностранных коллег, однако он неизменно отвергал их.
«На меня выходили люди из Штатов, говорили: давай кататься за Америку. Ни шуток, ни иронии, а сразу: катайся за нас, твои тебя не ценят… Естественно, от этой американской истории мы отказались. Я катался и катаюсь за Россию и буду жить здесь, в России», — рассказал Евгений.