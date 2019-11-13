МИД РФ призвал не политизировать проект «Северный поток — 2»

Москва, 13 ноября. Министерство иностранных дел России отреагировало на публикацию эстонской газетой Postimees статьи, в которой критиковался проект газопровода «Северный поток – 2». Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, политизация этого проекта абсолютно неприемлема.

Статью под названием «Высокая цена, которую придется заплатить Европе и России за проект «Северный поток — 2», которая появилась в эстонском издании, в российском МИД назвали клеветнической, отметив, что она посвящена прошедшей в конце октября в Страсбурге презентации доклада «Исследование влияния проекта «Газпрома» на Европу», содержавшим «четко озвученный призыв к политическим и экономическим европейским элитам «переосмыслить сделку».

«Вновь обращаем внимание на то, что «Северный поток — 2» экономически выгоден как России, так и европейским потребителям. Его основная цель — упрочение сотрудничества между Россией и странами Европы в энергетической сфере. Искусственное нагнетание информационной истерии вокруг этого проекта, его бессмысленная политизация — абсолютно неприемлемы», — гласит комментарий министерства иностранных дел России.

В МИД РФ добавили, что рассчитывают на успешное завершение строительства газопровода и его ввод в эксплуатацию. Кроме того, российские дипломаты обратили внимание на тот факт, что среди авторов доклада нет ни одного признанного профессионала, компетентного в поднятом вопросе.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Общая мощность газовой магистрали составит 55 миллиардов кубометров в год. Маршрут газопровода проходит через исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании и Германии. К настоящему моменту разрешение на строительство не дала только Дания.

Ранее стало известно, что российская распределительная сетевая компания «Россети Ленэнерго» в Ленинградской области запустила подстанцию напряжением 110 кВ для технологического присоединения компрессорной станции «Славянская», которая впоследствии будет обеспечивать работу газопровода «Северный поток — 2».