Медведев поручил решить проблему с горячей водой в селе Санниково на Алтае

Москва, 13 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Алтайского края Виктору Томенко решить проблему с горячей водой в селе Санниково.

Ранее глава российского правительства посетил село Санниково в Первомайском районе Алтайского края, где провел совещание, на котором обсуждались вопросы улучшения качества жизни сельских жителей. Перед входом в дом культуры, где проходило совещание, к Дмитрию Медведеву обратилась женщина, которая попросила главу правительства помочь в решении проблемы с горячим водоснабжением.

По словам женщины, из-за отсутствия горячей воды люди вынуждены приобретать и устанавливать водонагреватели. Однако водонагревательные приборы быстро приходят в неисправное состояние из-за проблем с проводкой в доме. Кроме того, женщина пожаловалась на проблемы с отоплением.

Дмитрий Медведев поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко решить проблему с горячей водой в селе Санниково.

«Губернатору Алтайского края дано поручение в кратчайшие сроки выделить деньги на решение проблемы с горячей водой для домов в селе Санниково», — написал глава правительства на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Позднее глава Алтайского края провел телефонный разговор с жительницей села Санниково, которая попросила о помощи Дмитрия Медведева. По его словам, 14 ноября он планирует обсудить с жителями Санниково пути решения возникшей проблемы.