Санкт-Петербург, 13 ноября. Строительные работы на платной автомобильной трассе М-11 Москва — Петербург полностью завершены. Северо-Западное управление Ростехнадзора подтвердило готовность дороги, выдав соответствующее заключение, сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

В среду региональное управление Ростехнадзора выдало ООО «Магистраль двух столиц» заключение о соответствии скоростной дороги, связывающей две столицы, требованиям проектной документации.

В ведомстве подчеркнули, передает RT, что выдача заключения «означает полное завершение строительных работ» платной скоростной магистрали. В Ростехнадзоре напомнили, что строительство трассы стартовало в 2012 году. Застройщик — ООО «Магистраль двух столиц», генподрядчиком выступала турецкая компания «Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anoni̇m Si̇rketi̇».

«На протяжении семи лет строительства инспекторским составом Северо-Западного и Центрального управлений Ростехнадзора регулярно проводились проверки всех возводимых сооружений, предусмотренных проектом. Сегодня эта большая работа окончена», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что проезд для водителей легковых автомобилей без транспордера по М-11 обойдется в 1820 рублей в будние дни и в 2020 рублей в выходные.

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью телеканалу «360» выразил мнение, что платная трасса позволит автомобилистам добраться из Москвы в Петербург всего за 5,5 часов. Это идеальный вариант для тех, кто ценит свое время, поэтому комфорт новой трассы безусловно стоит своих денег.

Он также обратил внимание на то, что тем, кто все же хочет сэкономить, не стоит расстраиваться от названной суммы, поскольку магистраль М-10 никто не планирует закрывать, она в хорошем состоянии, однако добраться из одного города в другой так быстро не получится.