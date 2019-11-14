Минский историк рассказал, чем ценен пакт Молотова-Риббентропа для Белоруссии

Воссоединение Западной Белоруссии с Белорусской Советской Социалистической Республикой в ноябре 1939 года было актом исторической справедливости, помогшей белорусскому народу обрести единство. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института истории НАН Белоруссии Вячеслав Данилович.

Историк развеял многие антироссийские мифы, связанные с Польским походом Красной Армии и последующим вхождением исконных белорусских земель в состав Советского Союза.

— Воссоединение Белоруссии стало возможным осенью 1939 года во многом благодаря пакту Молотова-Риббентропа. Как сейчас белорусские историки расценивают этот факт?

— События сентября–октября 1939 года положили конец исторической несправедливости — разобщению белорусского народа. Ведь с 1921 года, после заключения Рижского мирного договора, значительная часть белорусов против воли была вынуждена проживать в польском государстве.

Необходимо заметить, что инициатива заключения германо-советского пакта принадлежала германской дипломатии. В результате в Москве 23 августа 1939 года был подписан германо-советский договор о ненападении сроком на 10 лет, к которому прилагался и пресловутый «секретный дополнительный протокол», оговаривающий разграничение сфер обоюдных интересов в Восточной Европе.

Однако ни договор о ненападении, ни приложенный к нему секретный протокол не содержали статей о военном сотрудничестве двух стран и не обязывали вести боевые действия против третьих стран либо оказывать помощь в случае участия одной из них в военном конфликте. Достигнутые договоренности между Германией и Советским Союзом не делали их союзниками ни формально, ни фактически, хотя некоторые стараются сегодня доказывать обратное.

Германо-советский договор не представлял собой ничего экстраординарного, с точки зрения политической практики и морали того времени. Особенно если его сравнить с Мюнхенским пактом 1938 года. Вместе с тем германо-советский договор о ненападении, несмотря на всю его неоднозначность, давал белорусам и украинцам исторический шанс решения проблемы воссоединения в единых национальных государствах.

Следует отметить, что еще за год до заключения 23 августа 1939 года договора о ненападении между Германией и СССР и секретного дополнительного протокола к нему имелось секретное соглашение между Германией и Польшей о разделе Чехословакии. В результате Польша получила Тешинскую область.

Вообще, польские политики в предвоенное время сделали многое из того, что не способствовало созданию системы коллективной безопасности против нацистской Германии.

— Сейчас западные русофобски настроенные историки пытаются представить Польский поход Красной Армии как «нож в спину героически сражающейся с нацистами Польши»…

— Хочу заметить, что 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу и началась Вторая мировая война, руководство СССР, несмотря на то, что из Германии шли сигналы по втягиванию в военные действия против Польши Красной Армии, заняло позицию ожидания. Таким образом, Москва дала понять Берлину, что главным для советского руководства являются не военные действия против польских войск, а занятие этнических территорий, заселенных белорусами и украинцами.

Одновременно в советских газетах начали печататься пропагандистские статьи о судьбе белорусского и украинского национальных меньшинств в Польше, в которых проводилась идея о необходимости срочной помощи им в связи с угрозой германской оккупации. Наряду с этим осуществлялись мероприятия военного характера: 11 сентября был отдан приказ об образовании Белорусского и Украинского фронтов, с этого дня запрещалась публикация данных о выпуске продукции в разных отраслях промышленности и о транспортных перевозках. Однако части Красной Армии военные действия не начинали.

Решающим моментом стал переход германскими армиями линии Керзона. 14 сентября немецкими войсками был окружен Брест. 15 сентября пал Белосток, и под угрозой захвата оказался Львов.

В 16 часов 16 сентября в частях Красной Армии Белорусского фронта начали зачитывать приказ о выступлении в поход на Запад. В приказе подчеркивалось, что Красная Армия должна оказать срочную помощь белорусам и украинцам, чтобы взять их под защиту от врага. Кто этот враг, не уточнялось. Советским войскам запрещалось бомбить и обстреливать из пушек населенные пункты. Требовалось проявлять лояльное отношение к польским военнослужащим, если они не будут оказывать вооруженного сопротивления.

На Белорусском фронте было сосредоточено чуть больше двухсот тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Им противостояли 45 тысяч польских солдат и офицеров, из которых примерно половина не была вооружена и сведена в конкретные армейские части. Таким образом, серьезных польских вооруженных сил, которые могли бы противостоять как армиям Белорусского фронта, так и германским армиям, на территории Западной Беларуси не было.

СССР не объявлял войны Польше. Правительство Польши тоже признало, что состояния войны с Советским Союзом нет. Поэтому в своем приказе польским войскам маршал Эдвард Рыдз-Смиглы 17 сентября подчеркивал: «С Советами не воевать, только в случае натиска с их стороны или попыток разоружения наших частей... Войска, к которым подошли Советы, должны вступать с ними в переговоры в целях выхода гарнизонов в Румынию или Венгрию».

Но, конечно, некоторые военные столкновения случались. Согласно польским источникам, в Западной Беларуси зафиксировано около 40 случаев сопротивления пограничных патрулей, а также бои в полосе Белорусского фронта под Кобрином, Гродно, Вильно и Белостоком. Наиболее упорные бои шли 20–21 сентября в Гродно, где 15-й советский танковый корпус потерял 12 танков, 47 человек убитыми и 156 ранеными.

Всего потери войск Белорусского фронта составили 996 человек убитыми и 2002 ранеными. При этом в ходе освобождения Западной Беларуси было интернировано и разоружено более 60 тысяч польских военнослужащих.

— Как местное население реагировало на приход частей Красной Армии?

— В Западной Беларуси проживали преимущественно этнические белорусы. Они традиционно воспринимали польскую власть как чуждую, а восточных соседей — русскими братьями.

При этом Западная Беларусь была отсталой аграрной окраиной Польской Республики. Более 80% белорусского населения Польши жило за счет сельского хозяйства. Экономика края имела черты, характерные для отсталых, зависимых стран, что вело к обострению социальных противоречий. Польские власти осуществляли политику полонизации населения и стремились лишить белорусов возможности развития в соответствии с их национально-культурными традициями.

Поэтому большинство граждан воспринимало тогдашние события как акт исторической справедливости. Они встречали Красную Армию как избавительницу от национального гнета, цветами и хлебом-солью и с энтузиазмом включались в работу по налаживанию новой жизни.

В воеводствах, поветах и городах были созданы временные управления, а в местечках и деревнях — крестьянские комитеты, которые действовали до окончательного установления на этих территориях Советской власти. Они являлись новыми демократическими органами как по содержанию деятельности, так и по составу своего аппарата. В крестьянские комитеты выбирались, как правило, представители бедняков, середняков, батраков. Временные управления, которые исполняли функцию распорядительных органов в отношении к крестьянским комитетам, создавались на более широкой основе. В их составе были наиболее склонные к государственной и общественной деятельности представители рабочих коллективов, крестьянских комитетов, городской бедноты, интеллигенции. Определенную роль в создании временных органов власти сыграли освобожденные из тюрем бывшие члены компартии и комсомола Западной Беларуси. В состав временных управлений вошли также представители Красной Армии.

Одновременно шло формирование вооруженных отрядов — Рабочей гвардии. Они помогали частям Красной Армии охранять жизненно важные объекты от вооруженных групп, которые прятались в лесах, проводили диверсии и оказывали сопротивление новой власти. Сформированные отряды также собирали оружие, оставленное отступающими польскими войсками.

Рабочая гвардия пользовалась поддержкой населения. Об этом свидетельствует тот факт, что в Белостоке за неделю в нее вступили 397 человек, а в Пинске на 1 октября в ней насчитывалось около 400 бойцов.

— Как в законодательном смысле шло присоединение Западной Белоруссии к Советскому Союзу?

— Перемены иногда шли впереди законов. Опираясь на поддержку большинства населения края, временные управления и крестьянские комитеты устанавливали новый порядок.

Не ожидая законодательных актов новой власти, крестьянские комитеты брали на учет имущество помещиков, осадников, делили помещичью и церковную землю между крестьянами. По распоряжению временных управлений в первые дни после освобождения на предприятиях был установлен 8-часовой рабочий день, введено бесплатное медицинское обслуживание населения, отменена плата за обучение в школах.

Уже 1 октября 1939 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «Вопросы Западной Украины и Западной Белоруссии» из 33 пунктов. Согласно этому постановлению избранное Белорусское народное собрание должно было утвердить передачу помещичьих земель крестьянским комитетам, решить вопросы о вхождении в состав СССР, о национализации банков и крупной промышленности. Постановлением предписывалось проводить выборы на основе всеобщего прямого и равного избирательного права при тайном голосовании. Правом выбора в Народное собрание пользовались все граждане мужского и женского пола, которые достигли 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности. По сравнению с избирательным законом Речи Посполитой 1935 года, выборы в Народное собрание носили более демократичный характер.

Вся работа велась по хорошо отработанной в СССР системе подготовки крупных партийных и советских мероприятий. Для проведения выборов было создано 929 округов из расчета 5 тысяч избирателей на округ. Право выдвижения кандидатов в депутаты Народного собрания получили временные управления городов, крестьянские комитеты, собрания рабочих на предприятиях, бойцов Рабочей гвардии, представителей интеллигенции. Впервые в истории Западной Беларуси женщины получали право не только выбирать, но и быть избранными.

— В какой атмосфере проходили выборы?

— Надо отметить, что выборы в Народное собрание проводились при чрезвычайно высокой активности населения края. С юридической точки зрения, это был всенародный плебисцит, преобладающее большинство участников которого высказались в поддержку установления Советской власти, политики проведения радикальных социально-экономических преобразований, за воссоединение белорусского народа в едином национальном государстве.

В выборах 22 октября 1939 года из общего количества в 2 763 191 избиратель в голосовании участвовали 2 672 280 человек (96,71 %). За выдвинутых кандидатов проголосовали 2 409 522 избирателя. Против проголосовали 247 245 избирателей (9,3%), признаны недействительными 14 932 бюллетеня. В двух избирательных округах Высоко-Мазовецкого уезда кандидаты не получили большинства голосов, и выборы были проведены повторно.

В единогласно принятой Декларации о государственной власти подчеркивалось: «Белорусское Народное Собрание, выражая нерушимую волю и желание народов Западной Белоруссии, провозглашает на всей территории Западной Белоруссии установление Советской власти…» Также единогласно были приняты Декларация по вопросу о вхождении Западной Белоруссии в состав в состав БССР, Декларация о конфискации помещичьих земель, Декларация о национализации банков и крупной промышленности.

Процесс юридически-правового оформления факта вхождения Западной Беларуси в состав Советского Союза был завершен решениями внеочередной 5-й сессии Верховного Совета СССР 2 ноября и 3-й внеочередной сессии Верховного Совета БССР 14 ноября 1939 года. В состав БССР вошла территория площадью 100 тысяч квадратных километров с населением 4,7 миллионов человек. Первоочередной задачей в западных регионах БССР являлось создание органов власти и управления. В декабре 1939 – январе 1940 годов здесь было введено новое административно-территориальное деление — созданы пять областей (Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская и Пинская) и 109 районов, а в феврале–марте — сельсоветы.

В ноябре–декабре 1939 года началась национализация промышленных предприятий и банков. Были национализированы не только крупные и средние предприятия, но и большая часть мелких, что противоречило решениям Народного собрания.

— И все же жизнь вернувшихся на родину белорусов обернулась к лучшему?

— За короткое время была налажена бесплатная система медицинского обслуживания. Если в 1938 году в западных областях Беларуси было лишь около 80 больниц и около 1000 врачей, то в конце 1940 года здесь имелось 243 больницы и родильных дома, 207 поликлиник и амбулаторий, в медицинских учреждениях работало 1755 врачей и 5585 медицинских работников среднего звена.

Значительные положительные результаты имелись и в национальном просвещении. Если в 1937/1938 учебном году в Западной Беларуси действовало около 4670 школ, в которых обучение происходило на польском языке, то в 1940/1941 учебном году уже работало 5959 школ, причем более 4500 из них вели обучение на белорусском языке, а остальные — на русском, польском, еврейском и литовском языках. В начале 1941 года около 170 тысяч взрослых посещали школы по ликвидации неграмотности. В западных областях БССР были открыты пять высших учебных учреждений и 25 средних специальных. В западном регионе Беларуси на белорусском языке стали издаваться газеты, открылись пять театров, действовали 220 библиотек.

В целом руководство СССР и БССР стремилось учитывать национальные особенности западных земель. Хотя в ряде случаев работники, которые приехали с востока, заводили свои порядки, игнорировали местный уклад жизни, традиции населения.

Некоторые преобразования вызвали недовольство у части населения. Особенно резкие выступления были со стороны зажиточных крестьян, бывших лесничих, колонистов и полицейских. При активной поддержке польского эмиграционного правительства и костела на территории западных областей Беларуси была создана довольно обширная конспиративная сеть польского националистического подполья, которое вело борьбу за сохранение Польши в границах до сентября 1939 года.

Начались репрессии и депортации ряда категорий населения, которые считались врагами Советской власти. Переселяли и беженцев, которые не хотели принимать советское гражданство.

Тем не менее, несмотря на ряд отрицательных моментов, воссоединение Западной Беларуси с БССР имеет большую историческую значимость для белорусского народа. Были проведены радикальные социально-экономические преобразования в интересах большинства народа, ликвидирована безработица, значительные положительные перемены произошли в народном просвещении, здравоохранении, в развитии науки и культуры.