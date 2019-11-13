Тимошенко заявила о переходе «Батькивщины» в оппозицию

Киев, 13 ноября. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что возглавляемая ей политическая сила переходит в оппозицию из-за принятия закона об отмене моратория на продажу сельхозземель.

Тимошенко подчеркнула, что снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения является «красной линией», которую переступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все красные линии, по его поручению сегодня проголосован в первом чтении закон о распродаже сельскохозяйственной земли», — заявил Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» выразила уверенность, что отмена моратория нарушает конституцию Украины, поэтому данный вопрос должен быть вынесен на референдум. Тимошенко подчеркнула, что ее партия планирует оспорить в суде закон об отмене моратория на продажу сельхозземель.

13 ноября Верховная рада Украины принял законопроект, который отменяет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Закон начнет действовать с 1 октября 2020 года. При этом право на приобретение земли получат только граждане Украины и украинские компании. Кроме того, собственниками земель смогут стать иностранцы и лица без гражданства, получившие их по наследству, однако они будут обязаны продать участок в течение 12 месяцев.

Стоит отметить, что принятие закона об отмене отмена моратория на продажу сельхозземель на Украине является одним из главных требований Международного валютного фонда. Депутаты украинского парламента прошлого созыва не смогли достичь консенсуса по данному вопросу, опасаясь, что крупные иностранные игроки «выкупят всю украинскую землю у населения по низким ценам».