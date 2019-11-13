США забыли о человечности — американцы массово избавляются от своих престарелых родителей

Уровень развития и мораль того или иного общества определяются отношением к детям, ветеранам, инвалидам и престарелым. Ни по одному из вышеперечисленного Соединенным Штатам Америки похвастаться практически нечем.

Их дети так и остаются полуграмотными. Их ветераны умирают на улице. Их инвалиды живут в ужасающих условиях. Их старики, выброшенные из собственных домов выросшими детьми, доживают свои дни и встречают смерть в полном одиночестве либо в домах престарелых.

На отношении американцев к своим постаревшим родителям остановимся подробнее. В США считается в порядке вещей отправить пожилых родителей в дом престарелых и никогда их там не навещать. Подобные действия не вызывают никакого осуждения в обществе — такова в США мораль, такие у американцев «представления» о заботе и человечности. Для жителей США в порядке вещей избавляться от тех, кто больше не может приносить прибыль.

Выброшенные из жизни

Логика американцев проста и бесчеловечна: когда человек, который тебя вырастил, выучил, обеспечил всем необходимым, сам начинает нуждаться в заботе и помощи, он немедленно становится обузой, от которой нужно побыстрее избавиться. Тогда несчастного пожилого человека его собственные дети насильно отправляют в дом престарелых, где жизнь можно сравнить только с тюрьмой.

Как это сделать половчее, на законных основаниях заставив близкого человека добровольно отправиться в «учреждение длительного ухода» (по сути — в дом престарелых), рассказывается в статье на сайте Agingcare.com. Ларчик открывается просто: оформляете над беспомощным стариком опекунство и делаете с ним все что угодно.

Более того, если такого старика не сдали в дом престарелых, то он просто в одиночестве доживает свой век, с высокой долей вероятности становясь жертвой грабителей. По статистике, пожилые американцы чаще всего становятся жертвами преступников, которые знают, что даже при самом наглом нападении на помощь их жертве никто не придет.

Зачем заботиться, когда можно избавиться

Для среднестатистического американца забота о престарелых родителях — это непомерная ноша, ненужный труд. Согласно американскому мировоззрению, наличие такой обузы ограничивает возможности человека удовлетворять собственные потребности, следовательно, от ненужной ноши нужно избавляться как можно быстрее. Эту жестокую мораль в США даже не считают нужным как-то скрывать — об этом говорят не шепотом на кухне, а с экранов телевизоров и с газетных полос.

За примером далеко ходить не надо: вспомните мультипликационный сериал «Симпсоны». Отца главного героя против его воли отправляют в дом престарелых, просто чтобы не мешал жить детям. Такое отношение американцев к пожилым родителям — не единичные случаи и, уж конечно, не случайность. Подобная бесчеловечность навязывается и пропагандируется на государственном уровне.

Давно известно, что совесть американцам заменяют законы. А сделки с совестью помогают заключать адвокаты. Поэтому американцы без зазрения совести отправляют своих родителей в дома престарелых, оправдывая себя тем, что в США нет закона, который обязывает заботиться о пожилых, а значит, можно этого не делать. Есть даже специальное разъяснение относительно того, почему в США нет закона, который обязывал бы детей заботиться о пожилых родителях.

Поэтому забота о родителях изначально воспринимается в обществе как нечто исключительное, а пожилые и старики считаются просто ненужной обузой, от которой следует как можно скорее избавиться. При такой, с позволения сказать, морали масштаб проблемы одиноких пожилых людей в сытой благополучной Америке просто зашкаливает.