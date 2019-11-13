«Нафтогаз» сообщил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Киев, 13 ноября. «Нафтогаз» не получал предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину. Об этом рассказал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Он заявил, что «Газпром» предлагает Украине принять так называемый нулевой вариант по отзыву всех исков в отношении российской компании и подписать новый договор.

«Мы говорим: да, делайте предложение, мы рассмотрим. Они еще такое предложение не делали», — подчеркнул Витренко.

По его словам, «Нафтогаз» не готов принимать предложение об обнулении всех исков, но заявил о готовности конструктивно рассмотреть варианты исполнения «Газпромом» решений арбитражного суда.

Напомним, ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что новые исковые требования украинской компании «Нафтогаз» к российскому «Газпрому» являются абсурдными. По его словам, РФ предлагает урегулировать спор «Нафтогаза» и «Газпрома» мирным путем. Глава Минэнерго РФ также заметил, что второй иск на сумму 12 миллиардов долларов, который подала украинская сторона, еще не рассматривался, именно поэтому говорить, что «кто-то кому-то должен» преждевременно.