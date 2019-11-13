Появилось видео, подтверждающее кражу нефти американцами в Сирии

Москва, 13 ноября. Видео, на котором запечатлены кадры того, как американская армия разворачивает свои позиции для охраны нефтяных месторождений на севере Сирии, опубликованы в Сети. Таким образом Штаты обеспечивают себе возможность воровать сирийскую нефть.

Как сообщает в среду «Вестник Дамаска», «армия США начинает разворачивать свои позиции для охраны месторождений сирийской нефти у Восточного Евфрата». На опубликованном в Telegram-канале видео видно, что по дороге движется автоколонна, в состав которой вошли 1500 солдат, четыре танковых батальона «Абрамс» и несколько других единиц техники.

Напомним, после начала военной операции Турции «Источник мира» против курдских террористов США объявили о выводе своих войск с севера Сирии. Однако вскоре председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли ранее объявил, что около пяти-шести сотен американских военнослужащих останутся в Сирии, чтобы оказывать прямую военную поддержку курдским боевикам, удерживая захваченные сирийские нефтяные месторождения.

Более того, глава министерства обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом в Пентагоне подчеркнули, что Соединенные Штаты готовы применить свои вооруженные силы для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

США не скрывают, что их главным интересом в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют в другие страны при поддержке курдских террористов и наемников из частной военной компании Blackwater. Наемники американской ЧВК Blackwater недавно прибыли в район населенного пункта Ас-Сувар, который расположен в провинции Дэйр-эз-Зор. В настоящее время на территории сирийской провинции осуществляется строительство двух военных объектов, где будут базироваться американские наемники.

Президент Сирии Башар Асад в интервью RT обращал внимание на тот факт, что США всегда стремятся подвергнуть другие страны разграблению, отбирая у них нефть и «политические права».