Финансист заявил, что на саммите БРИКС поднимут вопрос об уходе от долларовой зависимости

Москва, 13 ноября. Страны БРИКС на саммите в Бразилии обсудят возможности ухода от долларовой зависимости, заявил руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

13 и 14 ноября в столице Бразилии будет проходить XI саммит БРИКС. Представители Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР встретятся, чтобы обсудить основные вопросы международной повестки дня, в частности связанные с безопасностью, стабильностью, экономикой и так далее.

По мнению финансиста, из-за регулярных санкционных угроз США становится актуальным вопрос ухода от долларовой зависимости. Масленников отметил, что лидеры БРИКС рассматривают различные способы трансформации мировой валютной системы. В рамках их встреч уже выдвигались предложения о переходе на национальные валюты в расчетах между собой.

По мнению эксперта, это может открыть дополнительные перспективы для Китая. Масленников пояснил, что китайская валюта является наиболее мощной из всех стран БРИКС. МВФ принял ее в качестве шестой потенциальной резервной валюты мира. Однако обсуждение этого вопроса — процесс непростой и требует много сил и времени.

Политолог Николай Топорнин в свою очередь отметил, что другой важной темой саммита станут вопросы цифровых преобразований в экономике и повышения глобальной конкурентоспособности.

«В основном стороны будут обсуждать темы, связанные с экономикой и выводом ее на более высокий уровень, в том числе через и внедрение современных инновационных технологий, — констатировал он. — Все будет крутиться вокруг цифровизации».

Он отметил, что вокруг цифровизации в ближайшие 10 лет будет развиваться вся мировая экономика.

«Важно шагать в ногу с этими процессами, — приводит его слова «Экономика сегодня», — не отставать, пытаясь стать новаторами и лидерами в вопросе внедрения цифровых технологий».

Ранее стало известно, что самолет президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту столицы Бразилии.