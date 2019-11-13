Общественники потребовали серьезнее относиться к жалобам студентов на домогательства

Санкт-Петербург, 13 ноября. Руководство Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена проверит информацию о возможных домогательствах к учащимся со стороны профессора кафедры политологии Бориса Вишневского. Об этом говорится в заявлении пресс-службы РГПУ имени Герцена, опубликованном на странице вуза «ВКонтакте».

Ранее в пресс-службе РГПУ заявили, что руководство вуза не получало жалоб на Вишневского со стороны студентов. При этом сотрудники вуза не проводили проверку после жалобы одной из выпускниц на домогательства Вишневского.

Данная ситуация вызвала негодование у представителей студенческого профсоюза. По их мнению, руководство высших учебных заведений не должно покрывать своих преподавателей, которые могут быть причастны к совершению преступлений.

При этом в РГПУ выразили надежду на проведение личной встречи Вишневского с выпускниками, которые обвинили профессора в домогательствах, передает NationNews.

Ранее в редакцию издания NationNews обратилась девушка по имени Кристина, которая сообщила о домогательствах со стороны Бориса Вишневского. Девушка не смогла получить помощи от правоохранителей и руководства учебного заведения, поэтому решила обратиться к журналистам.

По словам девушки, она не единственная жертва Вишневского, так как ей известны и другие подобные случаи с его участием. Она подчеркнула, что в стенах РГПУ Вишневский чувствует себя защищенным, так как ему оказывает поддержку ректор Сергей Богданов, который является его давним другом.