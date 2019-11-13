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Спорт

Карпин подтвердил финансовые проблемы у «Ростова»

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Карпин подтвердил финансовые проблемы у «Ростова»

Москва, 13 ноября. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин подтвердил информацию о финансовых проблемах команды.

По словам главного тренера, клуб не платит команде около трех месяцев. Такая ситуация происходит уже не в первый раз. Карпин поблагодарил футболистов, которые продолжают работать, но отметил, что всему есть предел.

«Все сложно, очень, — приводит его слова «Спорт-Экспресс». — Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнят мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, Лигу Европы, Кубок России».

По мнению тренера, в нынешней ситуации об этом не стоит говорить, так как «бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно».

Карпин подтвердил финансовые проблемы у «Ростова»

Он также назвал основные вопросы, которые сейчас требуют ответа.

«Чем все закончится? Это зависит от ответа на вопрос, кому нужен клуб «Ростов», нужен ли вообще и в каком формате, — констатировал главный тренер. — Это главное».

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги клуб занимает третье место в турнирной таблице: на его счету 30 очков.

В сентябре выпущенный из колонии полузащитник Павел Мамаев приехал в Ростов, где ровел переговоры с местным футбольным клубом. СМИ узнали зарплату Мамаева в «Ростове».

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Источник: Спорт-Экспресс
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