Карпин подтвердил финансовые проблемы у «Ростова»

Москва, 13 ноября. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин подтвердил информацию о финансовых проблемах команды.

По словам главного тренера, клуб не платит команде около трех месяцев. Такая ситуация происходит уже не в первый раз. Карпин поблагодарил футболистов, которые продолжают работать, но отметил, что всему есть предел.

«Все сложно, очень, — приводит его слова «Спорт-Экспресс». — Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнят мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, Лигу Европы, Кубок России».

По мнению тренера, в нынешней ситуации об этом не стоит говорить, так как «бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно».

Он также назвал основные вопросы, которые сейчас требуют ответа.

«Чем все закончится? Это зависит от ответа на вопрос, кому нужен клуб «Ростов», нужен ли вообще и в каком формате, — констатировал главный тренер. — Это главное».

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги клуб занимает третье место в турнирной таблице: на его счету 30 очков.

В сентябре выпущенный из колонии полузащитник Павел Мамаев приехал в Ростов, где ровел переговоры с местным футбольным клубом. СМИ узнали зарплату Мамаева в «Ростове».