Адвокат Соколова заявил, что его подзащитный мог убить аспирантку при самообороне

Москва, 13 ноября. Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова Александр Почуев заявил, что при совершении преступления могла иметь место самооборона.

«Одна из версий — самооборона. Она разная бывает. Реконструкция событий — это дело следствия», — сказал он на брифинге в Москве.

По словам Почуева, еще одна версия защиты — состояние аффекта. Однако, как заметил адвокат Соколова, работа с этой версией будет зависеть от результатов экспертизы. Почуев подчеркнул, что линия защиты предварительная, а подзащитному была дана рекомендация воспользоваться 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

В отношении Олега Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Историк 9 ноября попытался утопить в реке Мойке конечности молодой аспирантки Анастасии Ещенко, которая состояла с ним в любовной связи. По версии следствия, 7 ноября Соколов застрелил 24-летнюю девушку, а 9 ноября решил избавиться от тела.

Уже экс-доцент СПбГУ решил расчленить труп. В его квартире нашли окровавленную пилу и обезглавленное тело.

Ранее сообщалось, что Соколов может быть причастен к смерти еще одного человека. По мнению его коллеги Ирины Федоровой, именно из-за его действий в 1981 году был затоплен корабль, в результате чего погиб человек.

Напомним, жертвой харассмента со стороны еще одного преподавателя вуза стали четыре студентки. Так, выпускница РГПУ им. Герцена ранее рассказала, что они стали жертвами политолога и депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского.