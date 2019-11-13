Поезда из Москвы и Петербурга в Крым планируют встречать гимном авторства Ковитиди

В Киеве пообещали отреагировать на запланированный на декабрь запуск пассажирских поездов по Крымскому мосту. О готовности «принять меры» заявил так называемый «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич. Какие именно «меры» будут приняты, Кориневич не уточнил, однако не забыл ритуально назвать Россию «государством-оккупантом».

В то же время жители Крыма, да и все россияне с радостным нетерпением ждут начала железнодорожного сообщения полуострова с материковой частью России. Представители крымской общественности даже предложили создать собственную традицию по встрече поездов из двух столиц, прибывающих на полуостров по Крымскому мосту.

Общественники предложили встречать эти поезда гимном Крымской весны, автором которого является член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Песню «Крым вернулся домой», ставшую гимном Крымской весны, Ковитиди написала в 2015 году. Впервые гимн прозвучал во время торжеств, посвященных второй годовщине судьбоносного референдума 2014 года, на котором абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией.

В комментарии Федеральному агентству новостей сенатор Ковитиди рассказала о своем отношении к инициативе общественников. По словам собеседницы ФАН, хотя она была удивлена, ей было приятно такое внимание к ее произведению.

«Мне было, конечно, приятно, узнать об этой инициативе, которая исходила от общественности Крыма, — отметила сенатор. — Это все символично, ведь Крым вернулся домой — в Россию».

По словам Ольги Ковитиди, для нее особенно отрадно, что инициативу поддержало научное сообщество и национальные общины Крыма.

«Для меня это огромная честь, и, если решение об исполнение гимна при встрече поездов, которые будут приходить по Крымскому мосту из двух наших столиц будет принято, я конечно, буду очень рада», — отметила она.

Ковитиди добавила, что охотно дает разрешение на исполнение своего произведения.

Продажи железнодорожных билетов в Крым стартовали 8 ноября. Ольга Ковитиди была одной из первых, кто приобрел билет на поезд, который проследует из Москвы по Крымскому мосту до Симферополя.

Уже с нынешнего декабря фирменные поезда дальнего следования «Таврия» будут следовать из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь. Первый поезд из Петербурга отправится 23 декабря, время в пути — 43 часа. На следующий день отправится поезд Москва — Симферополь, поездка займет 33 часа.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Республика Крым и город федерального значения Севастополь входят в состав РФ на правах субъектов федерации. Москва неоднократно заявляла, что вхождение Крыма и Севастополя в состав России произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Российские политики и эксперты подчеркивают, что любые претензии Киева по поводу статуса Крыма не только бесперспективны, но и незаконны.