Сирия, 13 ноября. Большой военный конвой армии США прибыл в Хасаку. Террористы из спящих ячеек ИГ1 напали на КПП САА в Даръа. Курдские боевики наступают на протурецкие силы на севере Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): использовала подразделения в Латакии для обстрела позиций боевиков в Идлибе.

Армия Турции и союзные ей силы: ведут ожесточенные бои с курдскими боевиками в Хасаке где ими был уничтожен штаб SDF.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): террористы убили трех солдат САА на КПП в провинции Даръа и курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные формирования: захватили ряд населенных пунктов в Хасаке.

Международная коалиция: провела большой военный конвой из Ирака в Хасаку.

Провинция Дейр-эз-Зор

По сообщению источника в Twitter (@Mnews23), на колонну автомобилей курдских террористов SDF в провинции Дейр-эз-Зор было совершено вооруженное нападение. В результате атаки боевики понесли потери в живой силе и технике. Сообщается об убитых и раненных курдских боевиках, а также уничтожении двух военных машин.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, на подконтрольной боевикам SDF части провинции Дейр-эз-Зор продолжает наблюдаться увеличение активности террористов «Исламского государства» (ИГ - организация запрещена в РФ). В качестве подтверждения данного положения дел источником указывается на то, что двое вооруженных людей в городе Дейр-эз-Зор, расположенном в восточной части провинции, убили боевика SDF. Вооруженные люди на мотоцикле расстреляли члена курдского бандформирования из пулемета, а затем скрылись в неизвестном направлении. Аналогичное нападение произошло в городе Фиван к востоку от Дейр эз-Зора, где террорист ИГ на мотоцикле открыл огонь по курдскому вооруженному радикалу, однако тот остался жив, но получил ранения.

Провинция Идлиб

По сообщению источника в Twitter (@Step_Agency), вертолеты ВВС Сирии нанесли удары по позициям непримиримых боевиков в окрестностях населенного пункта Кафр Саджна, а также нанесли удары в окрестностях города Кафр-Набель на юге Идлиба. Одновременно с этим подразделения Сирийской арабской армии (САА), расположенные в провинции Латакия, обстреляли боевые позиции боевиков у поселения Аль-Кинда и в его окрестностях. Также под удар правительственных войск попали объекты военной инфраструктуры исламистов у населенных пунктов Мараанд и Ан-Наджия в провинции Идлиб.

Ранее позиции боевиков бандформирований, отказывающихся выполнять условия режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб», были обстреляны артиллерией правительственных войск Сирии.

Провинция Даръа

По сообщению корреспондента телеканала Halab Today, неизвестные лица совершили вооруженное нападение на контрольно-пропускной пункте (КПП) САА, находящийся между городом Даръа и поселением Умм-аль-Маядин. В результате внезапной атаки злоумышленников были убиты три солдата сирийской армии.

Стоит отметить, что в данном регионе Сирии в последнее время участились случаи нападения на бойцов правительственных сил со стороны террористов из спящих ячеек ИГ. Источник в Twitter (@ISRinformation) указывает на то, что за прошедший месяц на территории провинции Даръа было зафиксировано более 20 подобных нападений исламистов.

Провинция Хасака

Как сообщает источник в Twitter (@RojavaNetwork), курдским террористам «Демократических сил Сирии» (SDF) удалось продвинуться в направлении города Азизия. По итогам последних сражений боевики смогли овладеть несколькими поселениями. Среди отбитых курдскими незаконными вооруженными формированиями населенных пунктов Хасаки оказались Рашидия и Касимия. Также курдские террористы установили контроль над населенными пунктами Умм-Шариф и Аль-Америя в районе Тель-Тамра и Абу Расина. Помимо этого боевики SDF захватили поселения Касимия Азиза и Касимия Самила. Турецкая армия обстреляла позиции боевиков у селения Маснаф в районе Тель-Тамра. В настоящее время на территории провинции продолжаются ожесточенные столкновения курдских радикалов с союзными Турции местными военным формированиями.

Бойцы протурецких сил, по данным источника в Twitter (@AleppoAMC), взяли под контроль несколько населенных пунктов. расположенных в окрестностях Тель-Тамра. Союзники Турции сообщили, что в в ходе боевых действий им удалось уничтожить ракетой ПТРК TOW штаб боевиков SDF.

По данным источника в Twitter (@Step_Agency), военный конвой армии США, состоящий из 22 грузовиков прибыл из Ирака в провинцию Хасака, на территории которой располагаются нефтегазовые месторождения. При этом стоит отметить, что ранее эту часть Сирии при американской поддержке захватили террористы SDF. В настоящее время в военном ведомстве РФ указывается на причастность американских солдат к незаконному вывозу нефти из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.