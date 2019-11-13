Apple представила MacBook Pro нового поколения

Москва, 13 ноября. Компания Apple представила ноутбук MacBook Pro нового поколения. Новый компьютер оснащен 8-ядерным процессором Intel Core i9 и 16-дюймовым дисплеем с разрешением 3072×1920 точек.

Ноутбук имеет 64 гигабайта оперативной памяти и SSD-накопитель, объем которого может составлять 1-8 терабайт. Кроме того, ноутбук оснащен новой передовой системой охлаждения. Новый MacBook Pro также получил высококачественную звуковую карту, а также звуковую систему с шестью динамиками.

По данным Apple, новый ноутбук почти в два раза быстрее предыдущей модели. Кроме того, ноутбук оснащен новой клавиатурой и специальной сенсорной панелью Touch Bar. Емкость аккумулятора в новом ноутбуке составляет 100 Вт/ч, что позволяет компьютеру беспрерывно работать на протяжении 11 часов. Стоимость нового ноутбука в России начинается от 199 тысяч рублей.