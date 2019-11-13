Донбасс сегодня: бойцы ВСУ подорвались в ЛНР, район разведения минируется силами ООС

Донбасс, 13 ноября. ВСУ ведут обстрел ДНР из зениток и минометов. Силовики Киева минируют район разведения войск. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

По сводным данным представительств ДНР и ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), за прошедшие сутки украинская армия 17 раз наносила удары по территориям народных республик. ВСУ активно использовали минометы, зенитные установки, штатное вооружение БМП, пулеметы и другое стрелковое вооружение.

В результате обстрела поселка Гольмовский (Горловка) из крупнокалиберного пулемета был поврежден жилой дом.

Силы ООС минируют район возле участка разведения

Мероприятия по разведению сил и средств на участке Богдановка — Петровское Народной милицией ДНР выполнены, однако украинские силы продолжают установку минно-взрывных заграждений близ участка. Соответствующую информацию корреспонденту ФАН предоставили в Управлении Народной милиции ДНР. По информации оборонного ведомства республики, в районе установлено 438 противотанковых мин ТМ-62, из которых 70 размещены в непосредственной близости от участка разведения.

Еще 38 мин установлены на дороге между населенными пунктами Богдановка и Викторовка. ВСУ проводят минирование перед наступлением зимы, что подтверждает заявление заместителя командующего Операции объединенных сил Богдана Бондаря. Напомним, недавно он заявил, что дальнейшее разведение сил и средств отсрочено в связи с наступлением осенне-зимнего периода.

В районе села Петровское силами противовоздушной обороны уничтожен беспилотный летательный аппарат сил ООС типа «Фантом», несущий на себе снаряд. Перечисленные факты свидетельствуют о том, что штаб ООС саботирует указания киевской власти о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

Бойцы одной из бригад ВСУ подорвались на своих минах

Двое военнослужащих из 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ едва не погибли на своих же минах в районе села Новозвановка Луганской области. Бойцы получили ранения и в настоящее время находятся в больнице. В Управлении Народной милиции ЛНР добавили, что комбриг Артем Богомолов представил ранения рядовых как полученные в результате обстрелов со стороны армии Луганска. Ранее представитель УНМ ЛНР Яков Осадчий сообщал о том, что с начала года на собственных минах подорвалось около 50 украинских военнослужащих в зоне проведения ООС.

В Луганской области солдат ВСУ скончался от алкогольной интоксикации

Представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко сообщил о том, что в результате излишнего употребления алкоголя скончался военнослужащий 72-й бригады ВСУ. В момент распития спиртных напитков погибший находился на боевом дежурстве. Тело обнаружил начальник караульной смены при обходе постов наблюдения. Гибель военнослужащего представлена в штаб ООС как смерть в результате сердечной недостаточности.

Филипоненко также рассказал о том, что комиссия военной службы правопорядка Украины выявила и задержала пятерых бойцов 59-й бригады ВСУ в состоянии наркотического опьянения. Комиссия проводит расследование по выявлению каналов поступления наркотических средств.