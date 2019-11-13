В Крыму отреагировали на угрозы фейкового представителя президента Украины на полуострове

Так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич высказал уверенность, что киевские власти найдут способ отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту. Он заявил, что любое проникновение на территорию Крыма иначе как через пропускные пункты «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка» будет караться по всей строгости украинского закона.

Крымский политолог Владимир Джаралла в интервью Федеральному агентству новостей напомнил, что не существует никакого «представителя» президента Украины в Крыму — это «фейковый бюрократ, фальшивка», которая есть лишь для вида — как, собственно, и все украинские структуры, имеющие хоть какую-то привязку к воссоединившемуся с Россией полуострову.

«Надо понимать, что мы имеем дело с фикцией, — объяснил аналитик, — которая должна делать подобные заявления, чтобы хоть как-то оправдывать свое существование. С другой стороны, злость их понятна — открытие железной дороги делает экономику Крыма привязанной к России и более привлекательной для инвестиций. До этого естественным путем было северное направление, когда через территорию Украины шло железнодорожное сообщение».

Однако альтернативы собственным железным дорогам у жителей России, желающих посетить полуостров, нет — Украина перекрыла все пути и теперь не пускает даже свои поезда в Крым, который до сих пор считает собственной территорией. Это и многие другие факторы, последовавшие из неразумной украинской политики последних лет, превратили некогда процветающее министерство транспорта Украины, являвшееся до 2014 года донорским ведомством, в банкрота, влачащего жалкое существование, подчеркнул Джаралла.

«Я боюсь, что если украинские власти снова начнут «реагировать» на обустройство Россией Крыма, то очень скоро их бюджет окончательно «вылетит в трубу», — посетовал политолог. — Конечно, на фоне их собственной разваливающейся железнодорожной системы те преобразования, которые проводит наша страна на территории полуострова, выглядят слишком контрастно. Отсюда и столь резкая нелепая критика».

Что же касается «ответных мер», то они, судя по всему, будут включать в себя санкции, уверен Джаралла. Будут ли они только украинскими, неизвестно, но своего действия они точно не возымеют — Россия как продолжала, так и будет продолжать заботиться о крымчанах.

«Все, что мы видим, заставляет нас еще раз убедиться в том, что современная Украина — это одна грандиозная пиар-акция, в которой не важен результат, а важно то, что произнесено, сказано и разыграно. Но в самом Крыму на это не обращают ровно никакого внимания. Никто не придает значения этим выступлениям, потому что понимают, что за ними ничего не стоит».

Для людей же, которые занимаются экспертными наблюдениями, собеседник ФАН привел в пример самого себя. Эти заявления фейковых «представителей» являются свидетельством того, что украинская коррупция не просто вездесуща — она неистребима.

«На этих болтунов тратятся огромные деньги, — отметил политолог. — А для того, чтобы денег было больше, они регулярно устраивают всяческие «проекты». Самым монструозным из них были телебашни, которые украинские власти установили на границе с Крымом, чтобы транслировать на полуостров свою пропаганду. В итоге выяснилось, что денег на это просто не существует — башни простаивали, не выполняя своей функции. А вот жители Херсонской области без проблем ловили трансляции российских каналов с самого Крыма, поскольку их интересовала другая «картинка», нежели та, которую могли показать эти вышки».

Сейчас же, после повсеместного перехода на цифровое вещание, стало абсолютно очевидно, что данные вышки — просто выброшенные в никуда деньги. Они потеряли какой-либо смысл.

«Это просто ярчайший пример всех этих ориентированных на Крым украинских ведомств, — резюмировал Джаралла. — Они существуют только ради того, чтобы списывать на них деньги, притом что большая их часть оседает в карманах украинских чиновников».

Напомним, первый пассажирский поезд по Крымскому мосту отправится 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь. Протяженность пути составит 2741 километр, а его время — чуть более 43 часов.