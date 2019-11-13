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Полиция начала проверку по факту угроз сыну Плющенко и Рудковской

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Полиция начала проверку по факту угроз сыну Плющенко и РудковскойМосква, 13 ноября. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту угроз сыну фигуриста Евгения Плющенко.

Ранее стало известно, что Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская обратились в полицию с заявлением по факту угроз в адрес их шестилетнего сына и вымогательства денежных средств, которые поступают от неизвестных через социальные сети.

По словам главы пресс-службы ГУМВД РФ по Московской области Татьяны Петровой, 7 ноября в полицию поступило заявление от родителей несовершеннолетнего ребенка по факту угроз его жизни и здоровью, а также вымогательству денежных средств со стороны неизвестных.

«Сотрудники полиции проводят проверку», — пояснила Петрова.

По данным СМИ, злоумышленники требуют у Плющенко и Рудковской два миллиона рублей, угрожая расправой их шестилетнему сыну.

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Источник: РИА Новости
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