Названы пять приводящих к полной слепоте болезней

Москва, 13 ноября. Офтальмохирург Игорь Азнаурян назвал пять болезней, из-за которых человек может полностью лишиться зрения.

За 13 ноября закреплен Международный день слепых. Этот праздник учредила Всемирная организация здравоохранения в честь Валентина Гаюи, который посвятил свою жизнь обучению слепых людей чтению и письму, а также борьбе за их права. Его разработка — специальный шифр для слепых — стала применяться еще до техники Брайля.

К сожалению, полная слепота по-прежнему угрожает жителям Земли. Офтальмохирург назвал пять болезней, из-за которых человек может потерять зрение навсегда.

Первой в его списке значится диабетическая ретинопатия, которая связана с повышением проницаемости сосудов. Из-за кровоизлияния сетчатки зрение может значительно снизиться или пропасть на совсем. Азнаурян рекомендовал немедленно обращаться за лечением к эндокринологу, который сможет выбрать путь нормализации уровня сахара в крови.

Второй болезнью была названа глаукома, которая по-прежнему не поддается полному лечению. Эксперт отметил, что болезнь не всегда заметна для пациента: нередко ее обнаруживают только на крайних, запущенных стадиях.

«Заболевание сопровождается повышением внутриглазного давления, гибелью нервных клеток зрительного нерва, которые непосредственно работают над передачей зрительной информации в головной мозг», — приводит слова Азнауряна «Ридус».

Врач посоветовал регулярно проверяться у офтальмолога людям старше 35 лет. Специалист измерит внутриглазное давление и при необходимости пропишет специальные капли для его снижения.

Третьей опасной болезнью Азнаурян назвал полную атрофию зрительного нерва. Он уточнил, что бывает и частичная атрофия: в этом случае можно остановить процесс и сохранить остаток зрения. Эта болезнь развивается из-за потери клетками способности к проведению нервных импульсов, которые отвечают за передачу.

Еще одной болезнью, приводящей к слепоте, является меланома, которая у большинства людей ассоциируется с новообразованиями на коже. Она может поразить радужку глаза, зрачок или склеру — белую оболочку глазного яблока. Выявить ее очень трудно, лечению не поддается.

Обычно она выдает себя лишь небольшими пятнышками или точками на глазу. Диагностировать серьезную угрозу для здоровья можно с помощью УЗИ глазного яблока, которое опровергнет или подтвердит наличие злокачественной и быстро развивающейся опухоли в организме.

Еще одно опасное онкологическое заболевание глаз — ретинобластома. Чаще всего оно проявляется в первые месяцы жизни ребенка. В редких случаях она дает о себе знать в первые годы его жизни. Обнаружить болезнь без помощи офтальмолога практически нет шансов.

Опухоль не вызывает ни дискомфорта, ни особых ощущений, ни боли. Однако на фото ребенка у зрачка будет специфическое свечение — зеленое, как у кошки. К сожалению, чаще всего родители обращаются к специалистам, когда болезнь уже дошла до поздних стадий. Чем раньше обнаружена ретинобластома, тем выше шанс спасти глаз или даже жизнь ребенка.