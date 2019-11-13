СПбГУ уволил обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Санкт-Петербург, 13 ноября. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) уволил доцента Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко.

Как сообщили в пресс-службе университета, историка уволили с должности на основании п.8 ст. 81 ТК РФ (совершение работником аморального поступка, несовместимого с продолжением работы). Соответствующий приказ был подписан 11 ноября.

Как считает следствие, 7 ноября уже экс-доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко из обреза. Он сделал четыре выстрела в девушку. Чтобы избавиться от трупа, он решил его расчленить. Бывшего преподавателя задержали после того, как он попытался утопить отпиленные руки Анастасии в реке Мойке. Будучи пьяным Соколов упал в воду, его госпитализировали в больницу с обморожением. Во время обыска в квартире мужчины нашли тело молодой девушки и отпиленную голову.

В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Он признался в совершении преступления.

Ранее родители доцента Олега Соколова рассказали о романтических отношениях сына и убитой 24-летней Анастасии Ещенко. Мать историка считает, что его не нужно сажать в тюрьму.

Домогательства со стороны преподавателей вузов — случаи не единичные. Так, выпускница РГПУ Герцена ранее рассказала о том, что преподаватель политологии и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский приставал к четырем студенткам.