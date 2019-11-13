СПбГУ уволил историка Олега Соколова. События дня. ФАН-ТВ

Закон об иностранных агентах
Статус иноагентов могут получить сотрудники тех СМИ, которых в России уже признали таковыми. Поправки к новому законопроекту сегодня рассмотрел в Госдуме комитет по информационной политике. Согласно документу, иностранными агентами признают тех корреспондентов, которые готовят материал за деньги по поручению зарубежных СМИ. Таким журналистам нужно будет отчитываться о своих финансовых расходах. Для самих изданий также особые правила. К примеру, у СМИ должна быть особая маркировка, а материалы корреспондентов со специальной пометкой. За нарушение редакцию оштрафуют на пять миллионов рублей. Как отметил председатель комитета Госдумы по инфополитике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, законопроект никак не связан с ограничением свободы слова.
«Если тот или иной человек имеет определенные оппозиционные взгляды, с чем-то не согласен, высказывает свою позицию или перепечатывает публикации, которые ему понравились из СМИ, признанных иноагентами, но при этом не получает от них никаких финансовых средств, он может продолжать вести свою деятельность вести так, как считает нужным», — сказал Леонид Левин, председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике.
В России иностранными агентами сейчас числятся девять изданий. Среди них «Голос Америки», «Радио Свобода», «Настоящее время». Но пока на них особые правила не распространяются. Стоит отметить, что новый законопроект для России важен. Особую значимость он получил после событий этого лета, когда Москву охватили массовые беспорядки. И уже доказано, что заказчиками были страны западные. Именно иностранные агенты рекламировали незаконные акции. Ну а среди исполнителей — сотрудники Фонда борьбы с коррупцией. Организация, кстати, уже признана иностранным агентом. Такой статус вскоре могут получить и юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, и его создатель Алексей Навальный.
Увольнение Соколова
Санкт-Петербургский государственный университет уволил доцента Олега Соколова. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Ученый лишился работы по статье «совершение аморального проступка». Мягко, в общем-то, сказано. Историка обвиняют в убийстве аспирантки. По версии следствия 7 ноября он застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко и расчленил ее тело. Через день мужчина решил избавиться от останков и попытался утопить их в реке Мойке. Из воды его выловили сотрудники правоохранительных органов. При себе у Соколова были рюкзак с женскими руками и травматический пистолет. С девушкой Соколова связывали любовные отношения. Эта черная эпопея обрастает новыми подробностями. Одна из студенток вуза рассказала, что в 2018 году педагог ее сильно избил. Девушка обращалась в полицию, но тогда дело замяли. А, вот, в российском государственном педагогическом университете имени Герцена сейчас проверяют еще одну скандальную историю. В СМИ появились материалы о том, что петербургский депутат и преподаватель вуза Борис Вишневский домогается до студенток. Об этом рассказала одна из выпускниц. Педагог все отрицает. Однако, как показывает опыт, безнаказанность нередко приводит к печальным последствиям.
Коломойский о России и Украине
Киев должен восстановить отношения с Россией. Такое заявление в интервью журналистам The New York Times сделал украинский олигарх Игорь Коломойский. Он высказался за прекращение вооруженного конфликта в Донбассе и отметил, что его страну используют США. Киев стал оружием в руках американцев, которые из-под полы ведут войну с Россией. За диалог двух стран накануне выступил и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он лично предложил организовать встречу между лидерами России и Украины. По словам Назарбаева, Зеленский уже дал положительный ответ. В Кремле отметили, что не против диалога. Однако сейчас важнее провести саммит в «нормандском формате». Впрочем, встрече лидеров России, Украины, Германии и Франции уже ничего не мешает: разведение сил в Донбассе прошло, «формула Штайнмайера» подписана. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уже ведется подготовка нового саммита, дата его проведения пока не афишируется. Но однозначно этот день войдет в историю: лидеры четырех стран должны принять судьбоносное решение для жителей Донбасса.