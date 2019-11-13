СПбГУ уволил историка Олега Соколова. События дня. ФАН-ТВ

Закон об иностранных агентах

Статус иноагентов могут получить сотрудники тех СМИ, которых в России уже признали таковыми. Поправки к новому законопроекту сегодня рассмотрел в Госдуме комитет по информационной политике. Согласно документу, иностранными агентами признают тех корреспондентов, которые готовят материал за деньги по поручению зарубежных СМИ. Таким журналистам нужно будет отчитываться о своих финансовых расходах. Для самих изданий также особые правила. К примеру, у СМИ должна быть особая маркировка, а материалы корреспондентов со специальной пометкой. За нарушение редакцию оштрафуют на пять миллионов рублей. Как отметил председатель комитета Госдумы по инфополитике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, законопроект никак не связан с ограничением свободы слова.

«Если тот или иной человек имеет определенные оппозиционные взгляды, с чем-то не согласен, высказывает свою позицию или перепечатывает публикации, которые ему понравились из СМИ, признанных иноагентами, но при этом не получает от них никаких финансовых средств, он может продолжать вести свою деятельность вести так, как считает нужным», — сказал Леонид Левин, председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике.

В России иностранными агентами сейчас числятся девять изданий. Среди них «Голос Америки», «Радио Свобода», «Настоящее время». Но пока на них особые правила не распространяются. Стоит отметить, что новый законопроект для России важен. Особую значимость он получил после событий этого лета, когда Москву охватили массовые беспорядки. И уже доказано, что заказчиками были страны западные. Именно иностранные агенты рекламировали незаконные акции. Ну а среди исполнителей — сотрудники Фонда борьбы с коррупцией. Организация, кстати, уже признана иностранным агентом. Такой статус вскоре могут получить и юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, и его создатель Алексей Навальный.